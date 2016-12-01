مؤتمر “فتح” يشكل لجنة لانتخابات المجلس الثوري و”المركزية”

رام الله- الأناضول- ناقش مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في يومه الثالث، الخميس، تقارير اللجان المختلفة، وانتخب لجنة لانتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية.

وقال الناطق باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة الفلسطينية، إنه تم اليوم إقرار جدول الأعمال، وتشكيل لجنة للانتخابات الخاصة بالحركة.

وأشار “أبو الهيجا” إلى إن الانتخابات للجنة المركزية والمجلس الثوري ستجري في الأيام القادمة.

وأضاف “الأعضاء استمعوا لتقارير اللجنة المركزية لحركة فتح، وأهمهما التقرير السياسي والاقتصادي، والمالي”.

وبين أن التقرير المالي أظهر الموازنات المالية الشحيحة لمفوضيات الحركة، دون الافصاح عن قيمتها.

وانطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر فتح السابع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله ويستمر خمسة أيام، وحضر جلسة الافتتاح 60 وفداً عربياً ودولياً، وكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها “حماس″ و”الجهاد الإسلامي”.

وجددت حركة “فتح” ثقتها بعباس البالغ من العمر 82 عامًا، بانتخابه قائدًا عامًا للحركة خلال الجلسة الأولى للمؤتمر المنعقد في رام الله.