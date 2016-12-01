مفتي سوريا ينفي اتهامه بالتحريض على الارهاب في أوروبا

دبلن- أ ف ب- نفى مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون الخميس الاتهامات بانه شجع على الارهاب في أوروبا خلال زيارة نادرة خارج بلاده أثارت انتقادات عدد من الجماعات الحقوقية.

وقال حسون في كلمة أمام البرلمان “يزعمون أنني قلت انني سأرسل ارهابيين إلى أوروبا لقتلهم. لا اعلم لماذا يكذبون في ترجماتهم”.

واكد انه دعا إلى عدم قصف سوريا أو لبنان. وانه قال انه اذا اشتعلت النار في سوريا او لبنان فان هناك خلايا نائمة في العالم ستستيقظ، مؤكدا انه يخاف على اوروبا.

لكن المفتي قال عكس ذلك في كلمة له العام 2011 متوفرة على موقع يوتيوب.

فقد اصدر حسون تحذيرا واضحا من التدخل في سوريا قائلا “في اللحظة التي تقصف فيها اول قذيفة على سوريا ولبنان… سينطلق كل واحد من ابنائها وبناتها ليكونوا استشهاديين على أرض أوروبا وفلسطين. واقولها لكل اوروبا واقولها لاميركا سنعد استشهاديين هم الان عندكم ان قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان فبعد اليوم العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم”.

وغالبا ما يظهر حسون إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في المناسبات الدينية.

والعام 2012 الغت مجموعة أمريكية تدعو للسلام في الشرق الأوسط دعوة وجهتها لحسون لالقاء كلمة، وقالت انها لم تتفحص خلفيته بالشكل المناسب.

ووصل حسون الى ايرلندا الثلاثاء في اطار وفد ديني يضم عددا من رجال الدين السوريين.

ودعت حركة التضامن مع سوريا الايرلندية الى اعتقال حسون بتهمة ارتكاب جرائم كراهية.

وقال علي سالم من مركز الثقافة الاسلامية في ايرلندا ان حسون “مجرم حرب” مضيفا انه “غير مرحب به”، بحسب صحيفة “ذا اراب نيوز″.

وفي تغريدة وصف الروائي روبن ياسين كساب الذي القى كلمة أمام لجنة برلمانية الخميس، حسون بانه “يدعو إلى الابادة”.