أصيب بسرطان العين… بسبب “الموبايل”

لندن ـ فوجئ رجل أربعيني من هونغ كونغ أنه مصاب بمرض خطير في عينيه بسبب تصفّحه هاتفه الخلوي ليلاً.

بدأ بوادر المرض عندما شعر بعدم قدرته على الرؤية بوضوح، إضافة إلى ظهور بقع حمراء تغطي كامل عينيه.

وقد أظهرت الفحوص التي خضع لها أنه مصاب بنوع نادر من السرطان أيّ سرطان العين. أمّا السبب فهو استخدامه لهاتفه الخلوي لمدّة 30 دقيقة يومياً قبل خلوده إلى النوم وفي غرفة مظلمة.

فقد أكدت بعض الدراسات العلمية إلى أنّ الضوء الذي يصدر عن شاشات الأجهزة الخلوية يؤدي إلى موت الخلايا المكوّنة لشبكية العين ويُلحق الضرر بالنظر.

ويبدو أنّ علاج حالات سرطان العين ما زال أمراً معقداً بسبب عدم القدرة على استبدال الشبكية المريضة بأخرى صحيحة.