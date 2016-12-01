فريق الامم المتحدة يتحدث عن عمليات “تطهير اثني” جارية في جنوب السودان

جوبا ـ أ ف ب ـ حذر فريق اممي من خبراء حقوق الانسان الخميس ان عمليات “تطهير اثني” تجري حاليا في جنوب السودان، بعد زيارة استمرت عشرة ايام الى البلد الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ انهيار اتفاق السلام في تموز/يوليو الماضي.

وقالت ياسمين سوكا من مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان “تجري عملية مستمرة من التطهير العرقي في العديد من مناطق جنوب السودان وتستخدم التجويع والاغتصاب الجماعي وحرق القرى. في كل مكان توجهنا اليه في هذا البلد سمعنا القرويين يقولون انهم مستعدون لاراقة الدماء لاستعادة ارضهم .. وقال لنا العديدون ان الامور وصلت الى نقطة اللاعودة”.