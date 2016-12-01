إيرانيان يواجهان اتهامات بالإرهاب بعد تصوير السفارة الإسرائيلية في كينيا

نيروبي ـ رويترز ـ قال محامون إن إيرانيين اثنين وسائقهما الكيني الذي يعمل بالسفارة الإيرانية في نيروبي وجهت إليهم اتهامات اليوم الخميس بجمع معلومات لعمل إرهابي بعد قيامهم بتصوير السفارة الإسرائيلية.

ووفقا للائحة اتهام قدمت في المحكمة فإن سيد نصر الله إبراهيمي وعبد الحسين جولا صفاف والسائق موسى كياه ممبوجا “ضبطوا وهم يقومون بتصوير لقطات فيديو للسفارة الإسرائيلية… للاستخدام في ارتكاب عمل إرهابي.”

وقالت وثائق المحكمة إن الرجال الثلاثة كانوا في سيارة تابعة للسفارة الإيرانية عندما ألقي القبض عليهم يوم الثلاثاء. ولم يتضح الوضع الدبلوماسي للرجلين الإيرانيين.

ولم ترد السفارة الإيرانية على طلبات للتعقيب.

وقال محامي الدفاع كوهين أمانايا لرويترز بعد مثول الرجال الثلاثة في المحكمة “موكليً أنكروا الاتهامات وهم محتجزون لدى وحدة شرطة مكافحة الإرهاب الكينية لمزيد من الاستجواب.”

وقال ممثل الادعاء دونكان أونديمو إن الإيرانيين كانا في زيارة لكينيا لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وشهدت كينيا هجمات متكررة من متشددين إسلاميين في الأعوام القليلة الماضية لكن تلك الهجمات شنها متشددون من أصول صومالية.

وفي 2013 أصدرت محكمة كينية حكما بالسجن مدى الحياة على إيرانيين اثنين عن اتهامات مرتبطة بالإرهاب من بينها حيازة متفجرات. وخفف الحكم في الاستئناف إلى السجن 15 عاما.