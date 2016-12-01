﻿فريق الأمم المتحدة يتحدث عن عمليات «تطهير إثني» في جنوب السودان

جوبا (جنوب السودان) ـ وكالات: حذر فريق اممي من خبراء حقوق الانسان الخميس من ان عمليات «تطهير إثني» تجري حالياً في جنوب السودان حسب وكالة الصحافة الفرنسية، بعد زيارة استمرت عشرة ايام إلى البلد الذي يشهد تصاعداً في العنف منذ انهيار اتفاق السلام في تموز/يوليو الماضي.

من جهته نفى سلفا كير رئيس جنوب السودان أمس مزاعم الأمم المتحدة بأن الصراع في البلاد يشهد عمليات تطهير عرقي بدرجة تمهد الطريق لإبادة جماعية. وقال كير لرويترز في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا «لا يحدث شيء من هذا في جنوب السودان. لا يوجد تطهير عرقي».

وقالت ياسمين سوكا من مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان «تجري عملية مستمرة من التطهير العرقي في العديد من مناطق جنوب السودان وتستخدم التجويع والاغتصاب الجماعي وحرق القرى.

في كل مكان توجهنا اليه في هذا البلد سمعنا القرويين يقولون انهم مستعدون لإراقة الدماء لاستعادة ارضهم». وأضافت «قال لنا العديدون ان الامور وصلت إلى نقطة اللاعودة».

وتألف الفريق من ثلاثة أشخاص بمن فيهم سوكا وتوجه إلى بلدات مضطربة من بينها بينتيو وملكال وواو لجمع الحقائق حول الوضع في جنوب السودان. وتظهر الشهادات التي جمعها الفريق خلال زيارته التي استمرت عشرة ايام ان جنوب السودان على حافة «كارثة»، بحسب بيان الفريق. وأضافت سوكان «انه يتم تهيئة الوضع لتكرار ما حدث في رواندا، وعلى المجتمع الدولي أن يحول دون حدوث ذلك».