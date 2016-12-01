﻿النجمة البريطانية جوس ستون تغني في الخرطوم

الخرطوم – «القدس العربي» : في إطار جولتها العالمية تقدم النجمة البريطانية جوس ستون حفلا في الخرطوم في الخامس من الشهر الجاري، وأعلن السفير البريطاني في السودان، مايكل أرون أن افتتاح الإسبوع الثقافي البريطاني سيكون في مطلع الشهر المقبل في العاصمة السودانية ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه ويحتوي فعاليات مختلفة.

وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم إن الإسبوع يحتفي بالعلاقات الشعبية التاريخية بين البلدين وسيتيح الفرصة للحضور للاطلاع على المشاريع المشتركة التي يعمل عليها البلدان.

ويشهد الأسبوع فعاليات تناسب الفنان، العالم، الصحافي، وجميع أفراد الأسرة ويبدأ الأسبوع بندوة في المتحف القومي تتناول الإرث الثقافي يصاحبها معرض خاص وحفل موسيقي، وفي اليومين الثاني والثالث وتحت شعار (شكسبير يعي بيننا) يتم تقديم عرض مسرحي موسيقي ورقصات مستوحاة من أعمال شكسبير.

ويشهد بيت السفير في اليوم الرابع من الأسبوع ورشة عمل حول برنامج (مشروعي) وهو برنامج تدعمه بريطانيا بمشاركة العديد من المؤسسات في السودان ويهدف لتشجيع المشاريع والأفكار الخلاّقة للشباب.

أما في يوم الإثنين الخامس من الشهر فيقام حفل موسيقي للنجمة البريطانية جوس ستون، وذلك في إطار جولتها العالمية، ويقام الحفل في مدرسة مجتمع الخرطوم العالمية، ويشهد المجلس الثقافي البريطاني يوم الثلاثاء ندوة بعنوان «كيف نخفف من الآثـار ذات الصـلة بالمنـاخ في السـودان».

ويقام منتدى إعلامي يوم السابع من الشهر في فندق «غراند هوليداي فيلا» ويتناول المنتدى مستقبل الإعلام الرقمي في السودان، وفي اليوم الذي يليه يقام يوم تدريب على مهارت كرة القدم بمشاركة ناديي القمة (الهلال والمريخ) وذلك في ملعب الخرطوم.

ويقام في النادي القبطي في الخرطوم في يومي الثامن والتاسع من الشهر معرضا بعنوان «صنع في السودان»، ويختتم الأسبوع في العاشر من الشـهر في المتحف القومي، حيث يقام يوم ترفيهي للأسـر السودانـية، ولكن عـلى الطريـقة البريـطانية.