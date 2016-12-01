﻿مصر ونيوزيلاندا واسبانيا تقدم مشروع قرار دولي بشأن سوريا

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: أعلنت مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، يطالب بأمور من بينها وقف القتال في حلب لمدة عشرة أيام.

وبين الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، بعض نقاط مشروع القرار في جلسة مجلس الأمن الأربعاء التي بحث فيها الأوضاع الإنسانية في حلب وقال:

«يتضمن المشروع نقاطا رئيسية، أهمها وقف الهجمات من قبل كل الأطراف في حلب لمدة عشرة أيام متتالية على الأقل وذلك لتحقيق الوصول الإنساني العاجل والملح لسكان المدينة من خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وشركائها. كذلك ضرورة العمل على تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا بصفة عامة وفقا للقرار 2268 على أن يتم تدعيم أدوات مراقبة التنفيذ. ويتضمن المشروع كذلك وبوضوح، المطالبة بالتعاون والتنسيق للقضاء على بؤر الإرهاب في سوريا والجماعات الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من الأراضي السورية، وكذلك مطالبة جميع الأطراف وبوضوح بالاستجابة إلى إرادة المجتمع الدولي من خلال وقف التعاون مع الجماعات الإرهابية ولا سيما جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام والانفصال عنها، سواء على المستوى السياسي أو العملياتي على الأرض».

ويؤكد مشروع القرار على الدور المحوري لمجموعة الدعم الدولية المعنية في سوريا ورئاستها المشتركة في العمل على تحقيق ما يتضمنه مشروع القرار. كما يناشد المشروع ضرورة العمل لبدء مفاوضات جادة بين الأطراف السورية بشأن المرحلة الانتقالية وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد أبو العطا أن الوقت قد حان لأن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.