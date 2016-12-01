﻿النظام يكثف انتشاره في حلب لتسريع سقوط أحياء المعارضة وفي شوارع أحياء المدينة الشرقية جثث في كل مكان

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: نشر النظام السوري أمس الخميس مئات من جنوده لاستعادة الأحياء الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب وتسريع سقوط معقل المعارضة الذي حذرت الأمم المتحدة من تحوله إلى «مقبرة ضخمة».

وأصبحت قوات النظام المدعومة بمقاتلين أجانب تسيطر على 40% من شرق حلب بعد 15 يوما على بدء هجوم واسع لاستعادة كامل ثاني مدن سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «يعمل النظام يعمل على تضييق الخناق على ما تبقى من قسم حلب الشرقي الذي ما زال تحت سيطرة المعارضة»، مضيفا أن قوات النظام بعد سيطرتها على شمال شرق المدينة، باتت تتقدم «شرقا في محيط كرم الجزماتي وجنوبا» في حي الشيخ سعيد الشاسع المساحة.

وأوضح أن مئات من جنود الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا «تمهيدا لحرب شوارع» في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب. وأضاف أنهم «يتقدمون لكنهم يخشون الكمائن في تلك المناطق بسبب كثافة السكان والمقاتلين».

ومع القصف المتواصل والغارات الجوية، تبدو قوات النظام مصممة على الحاق أكبر هزيمة بالفصائل المعارضة منذ بدء الحرب العام 2011.

وقال سكان أثناء محاولتهم التوجه الاربعاء إلى منطقة الصاخور التي استعادها الجيش السوري «القصف لا يتوقف، من المستحيل العبور».

حصار منذ 150 يوما

وتسبب القصف الكثيف في دمار كبير ودفع بأكثر من 50 ألف شخص إلى الفرار من شرق حلب خلال أربعة أيام، حسب المرصد السوري، في حركة نزوح يمكن أن تتزايد في الأيام المقبلة. وكان يقطن هذه الأحياء قبل الهجوم حوالي 250 ألف شخص.

وحذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين من أن «هؤلاء الأشخاص محاصرون منذ أكثر من 150 يوما وليس لديهم الإمكانات للاستمرار فترة أطول».

وقتل أكثر من 300 مدني بينهم 33 طفلا في شرق حلب منذ بدء الهجوم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقتل حوالي 50 في غرب حلب الخاضع لسيطرة النظام.

وقال «ندعو بل نرجو أطراف النزاع ومن لديهم نفوذ، أن يبذلوا ما في وسعهم لحماية المدنيين واتاحة الوصول إلى القسم المحاصر من شرق حلب قبل أن يتحول إلى مقبرة ضخمة».

وحض النظام على السماح بإدخال مخزونات أدوية ومواد غذائية سبق أن جهزتها الأمم المتحدة، إلى تلك المناطق «بكل أمان».

الغرب ضد الروس في الأمم المتحدة

ووجه اوبراين هذا النداء أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة الاربعاء بطلب من فرنسا. لكن الاجتماع وعلى غرار الاجتماعات السابقة انتهى دون إحراز أي تقدم، ما يدل على عجز المجموعة الدولية في هذا الملف. وحمل الغربيون المسؤولية لروسيا التي تساعد عسكريا نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور «إن المجلس لا يرد على نداءات المدنيين (في حلب) لأن روسيا لا تريد ذلك».

وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت «هذا المجلس غير قادر على التحرك على الإطلاق» متسائلا «لماذا؟ لأن روسيا تستخدم الفيتو مجددا».

ورد السفير الروسي فيتالي تشوركين متهما الغربيين بالسعي إلى «إنقاذ إرهابيين» و»استغلال مشاكل إنسانية لغايات سياسية».

وحسب رئيس المجلس المحلي في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بريتا حاجي حسن فإن الدفاع عن شرق حلب يؤمنه حوالي «ستة الاف إلى سبعة الاف مقاتل من الجيش السوري الحر».

ويقدر المرصد السوري عدد المقاتلين المناهضين للنظام في شرق حلب بحوالي 15 ألف عنصر بينهم 400 من «جبهة فتح الشام».

وفي حال استعاد النظام كل مدينة حلب فإن ذلك سيشكل أكبر انتصار منذ بدء الحرب وسيوجه ضربة قوية جديدة لفصائل المعارضة التي لن يبقى لها حينذاك إلا محافظة ادلب (شمال) وبعض المناطق في درعا (جنوب)، مهد انتفاضتها، وفي ريف دمشق.

وفي الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق حلب، تملأ الجثث الشوارع، وقد قتلوا في القصف العنيف الذي يستهدف هذه الأحياء من قوات النظام.

ويعيش من تبقى في هذه الأحياء من دون مستشفيات ووقود وسيارات اسعاف منذ بدء الهجوم العنيف وحملة القصف المكثف قبل أسبوعين الذي تمكنت خلاله قوات النظام من السيطرة على حوالي أربعين في المئة من مناطق المعارضة.

وكانت القذائف تتساقط الاربعاء «كالمطر» في شوارع عدة من القطاع الجنوبي من الأحياء الشرقية في ثاني المدن السورية، وتقتل من لم ينجح في الاختباء منها.

في أحد الأحياء، تسقط قذيفة في شارع تصيب فتاة كانت تسير على الرصيف على بعد أمتار عدة، بجروح بالغة. قطعت يدها على الفور، وأصيب رأسها بشظايا، وانهارت فاقدة وعيها وقد غطت الدماء وجهها وجسدها.

ولم يعد لدى متطوعي «الخوذ البيضاء» الإمكانات الكافية ليهرعوا لإنقاذ المصابين. بعد وقت قصير من إصابة الفتاة، ينجح شبان من الحي بنقل الضحية على دراجة. في وقت لاحق، أبلغت عائلتها وكالة فرانس برس أن منى (عشر سنوات) توفيت متأثرة بجروحها.

وهناك شبه انقطاع تام للكهرباء والانترنت عن مناطق الفصائل التي تتعرض لقصف عنيف.

حتى الآن، كان المدنيون يحاولون الاحتماء في أماكن آمنة خلال ساعات القصف، لكن حدة القصف من جهة وقلة الملاجئ وتقدم قوات النظام السريع، اقنعت الآلاف منهم بالفرار، وغالبا ما طالتهم القذائف وهم يحاولون العبور إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام أو أحياء أخرى في القطاع الجنوبي.

ففي حي الشعار، يجد الناس صعوبة بالغة في التحرك حتى من أجل الفرار. وقال بعضهم وهم يحملون بعض الحاجيات الموضبة على عجل أثناء مرورهم بالقرب منه أن «القصف لا يتوقف. الانتقال إلى حي الصاخور أمر مستحيل». وقد سيطرت قوات النظام أخيرا على حي الصاخور.

وفي شريط فيديو بثه مركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة، يمكن رؤية جثث مدماة وأطراف بشرية وأحذية تملأ أحد الشوارع، وسط بقع من الدماء. ويسمع صراخ أطفال فيما تمر صورة جثة وقد قطعت من النصف.