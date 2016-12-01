﻿تعقيبا على رأي «القدس العربي»: تدخل عسكري مقبل في ليبيا

دمار ثلاثي الأبعاد

فعلا ترك العالم الغربي وأمريكا روسيا بوتين يتفنن في القتل والدمار ونقلوا لنا حجم الدمار بتقنية الثلاثي الأبعاد حتى نسلم بالأمر الواقع لكن غدا كيف سننظر لبعضنا البعض نحن الدول المسلمة لا دولة ستمنع من ابتزازنا، قانون جاستا من امريكا وقانون راستا من روسيا .

محمد محمد

القفزة الروسية

هذه الهجمة الشرسة على الإسلام السني جندت لها الصهيوماسونية العالمية روسيا كقوة عسكرية ضاربة وباطشة وإيران كمخلب قط طائفي يعمل على تشييع جيرتها العربية الإسلامية وحيدت الغرب الصليبي فغرش عن هذا التدخل الروسي. وهذه الهجمة الإيرانية الروسية أتت أكلها في سوريا بتراجع فصائل الثورة المتسارع.

التقط هذه الرسالة حفتر ليبيا ومن ورائه السيسي وإسرائيل فسارع إلى بوتين في زيارة (هي الثانية خلال ستّة أشهر وتكتسب هذه الزيارة أهمّية كونها تأتي بعد تطوّرات ليبية كبيرة، تمثّلت في استيلاء قوات حفتر على المراكز والموانئ النفطية في ليبيا، وهي نقلة عزّزت رصيد حفتر بقوّة داخليّاً). وروسيا مستعدة للقفز إلى ليبيا حفتر كما هي في سوريا الأسد.

القفزة الروسية الإيرانية المعززة صهيونيا (تريح الغرب من التبعات العسكرية والسياسية (والأخلاقية) المكلفة، وتوقف موجات اللاجئين، وتُنهي التهديد الإرهابي الذي أقضّ مضاجع الغرب والعالم).

(هذه، على الأغلب، الأحلام «الوردية» بدفن «ربيع عربي» لم ترغب أوروبا في رؤيته أساساً، واستكمال ثورة مضادّة أنتجت كوابيس أمنيّة لا تنتهي، تغسل أيدي العالم من العالم العربيّ وتقوم بتحويله إلى مقبرة «يسود فيها الأمان والسلام»، يتزعّمها أمثال السيسي والأسد وبوتفليقة وحفتر).

وأعتقد أن ترامب أمريكا سيبارك هذه التطورات.

ع.خ.ا.حسن

توسع في أوروبا

روسيا سوف لن تتوقف عند ليبيا بل سيتعدى توسعها في أوروبا أيضا حيث أن أوروبا الشرقية تعتبر تحصيل حاصل. روسيا سوف تستولي على فرنسا قلب أوروبا وبذلك «خيرات» مستعمرات فرنسا سوف تذهب إلى خزينة روسيا أو بالأحرى إلى جيوب بوتين.

حسن

الحلم الأمريكي

أريد أن أرجع إلى المثل الشعبي (غاب القط العب يا فأر). ولماذا لا تتدخل روسيا في ليبيا وغير ها من البلدان … البعض لم يستيقظ بعد ويعرف أن الحلم الأمريكي بالفعل كان حلما وانتهى. إننا أمام عصر الدب فليخسر النسر. ويجب على الآخرين أن لا يحترموا النسر الأمريكي بعدما قتل عصافيرنا في فلسطين وغيرها. أمريكا خسرت الحرب وتماماً عبر البوابة السورية . ولم تعد دولة عظمى .

الرئيس الراحل صدام حسين وقبيل الغزو للعراق قال كلمة هامة جدا (إذا خسرت أمريكا الحرب في العراق فهي لن تعد دولة عظمى). هذا ما حصل في الشرق الأوسط.. هنا في ألمانيا البعض من الألمان الشرقيين يقولون بافتخار: إننا نتكلم الروسية. وهذا ما يحصل في سوريا وغيرها ايضا….في مقدمة الفيلسوف ابن خلدون يقول (الخاسر في الحرب يأخذ من الرابح عاداته ولغته) . .نتمنى أن نبقى عربا .

أحمد – ألمانيا

مواجهات شاملة

لا يمكن أن تدخل روسيا في مواجهات مع كل الدول الإسلامية من أجل عيون الدكتاتوريات ليست لديها طاقة لذلك .الحل هو إرجاع الحق للشعوب لتختار حكامها

ابراهيم -السودان

لاعب رئيسي

روسيا ترى نفسها اليوم لاعبا دوليا رئيسيا بعد انحسار النفوذ الأمريكي ، وما دام هذا التدخل الروسي في الشؤون الإقليمية يخدم مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية والمتمثلة في دعم السيسي وحلفائه من القوى الإقليمية والدولية.

محمد منصور- فلسطين

الحكم المطلق

لقد جفت كل ذرات الحياء والرجولة في رجالات العرب الذين ساقهم القدر إلى المسؤولية مصادفةً لذا أصبح من يقتل أكثر ومن يدمر أكثر يعتبر نفسه الأجدر، وبالتالي يكون أي حاكم على هذه الشاكلة قدوة لهم ولا يخفى أن بوتين أصبح كبير المجرمين الذي علمهم السحر. لقد أصبح بوتين مجرما عالميا وزعيم عصابات تمتد في الكثير من البلدان وباكتمال هذا النفوذ تكمن النهاية، فبوتين أصبح يأخذ حجماً أكبر بكثير من حجمه ويعتقد أنه وصل إلى الكمال في الحكم المطلق. رحم الله الشاعر الذي قال: إذا تم شيء بدا نقصه ……ترقب زوالاً إذا قيل تم.

فارس

قواعد عسكرية

أروع ما قيل في المقال أن الأعمال القذرة التي لا يستطيع الغرب عملها يتركها لروسيا.

من يهلل للتدخل الروسي ويظن أنه سيكون المخلص لجميع مشاكله فهو واهم لأن الروس في سوريا أخذوا قواعد لأجل غير مسمى؟

عادل

استقرار ليبيا

الواضح أن ليبيا أصبحت الآن قاب قوسين أو أكثر في يد الجيش الليبي بقيادة حفتر وهذا الجيش محتاج إلى سلاح والطريق السهل للحصول على سلاح هو روسيا.

ومع غض الطرف من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وكذلك عدم التورط في ليبيا عسكريا.

محمد صلاح