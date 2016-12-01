تعقيبا على تقرير: الصدر يطرح إصلاح الحشد الشعبي

عجائب الموصل

كيف تمكن مقاتلو تنظيم الدولة رغم قلة عددهم وهزالة عدتهم وشح إمكانياتهم من مجابهة القوات الكردية والميليشيات الشيعية والجيش العراقي على ثلاثة محاور في نفس الوقت، وفوق هذا وذاك قوات النخبة من دول أجنبية تمتلك أحدث التكنولوجيا الحربية؟!!

العقل والمنطق والمعطيات على الأرض تقول أن تنظيم الدولة لا يمكنه أن يصمد أكثر من بضع أسابيع، فماذا الذي يحصل في الموصل؟ من الغريب والعجيب أن يصرح الضابط في الجيش العراقي أن قواته تكبدت خسائر فادحة خلال مواجهاتها مع تنظيم الدولة!!

علي المنشاوي

تعقيبا على تقرير منار عبد الفتاح: أبو الغيط يدافع عن السيسي

ضوء أخضر

قمع وتذبيح وتهجير الأكثرية السنية هو سياسة عملاء إسرائيل في محيطها العربي الإسلامي وعلى رأسهم الاسد والسيسي وملالي إيران وأتباعهم.

أبو الغيط هو تلميذ حسني مبارك ـ ذخر إسرائيل الاستراتيجي ـ ومن منا لا يتذكر اجتماعه الضاحك في القاهرة في وداع تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل في حينه وهي تتأهب للعودة إلى إسرائيل بضوء اخضر لإشعال واحدة من حروب تدمير غزة على رؤوس أهلها.

علي حسن