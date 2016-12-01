﻿مهرجان سطات السينمائي المغربي يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه

سطات – من أحمد سيجلماسي: من بين أهم فقرات المهرجان الوطني لفيلم الهواة في سطات، في نسخته الحالية، الإحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسه .

وقد سطرت جمعية الفن السابع، الجهة المنظمة للمهرجان، برنامجا خاصا يخلد هذه الذكرى العاشرة، يتضمن مجموعة من الأنشطة من بينها: حفل تعرض فيه فيديوهات ذات طبيعة توثيقية (ذاكرة المهرجان السمعية البصرية) وتلقى فيه كلمات وشهادات من طرف فاعلين سينمائيين من داخل سطات وخارجها تتخللها فواصل موسيقية، وتقديم وتوقيع كتاب الكاريكاتير «خطوط ساخرة» للفنان والمبدع محمد ليتيم، أحد الأطر السابقة للمهرجان والجمعية المنظمة له، وهو من إصدارات جمعية الفن السابع بسطات، ومعرض لصور وآلات وملصقات راكمتها الجمعية المذكورة على امتداد 27 سنة من العمل الدؤوب من1990 إلى 2016. هذا بالإضافة إلى تخصيص فقرة بانوراما لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان (ثلاث جوائز كل سنة) من دورته الأولى سنة 2007 إلى دورته التاسعة سنة 2015 والإحتفاء بها وبمبدعيها وعددها 27 ، تعرض تباعا بمعدل 9 أفلام في اليوم في قاعة المركب الثقافي ابتداء من السابعة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن المخرجين الهواة المتوجين بالجائزة الكبرى وغيرهم قد شرفوا الإبداع السينمائي المغربي بحصولهم على جوائز عدة داخل المغرب وخارجه، ومنهم من أصبح تقنيا أو مخرجا محترفا يشتغل حاليا في قطاعات السينما والتلفزيون والسمعي البصري عموما .