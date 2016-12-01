﻿مي حريري عشية تأبين طليقها ملحم بركات: انتظروني قريباً انتظروا الحقائق

بيروت – «القدس العربي»: لمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الموسيقار ملحم بركات تقيم عائلته جنازاً لراحة نفسه يوم الأحد المقبل في الرابع من الشهر المقبل في كنيسة مار بطرس وبولس في كفرشيما الساعة العاشرة صباحاً، ويلي الجناز حفل تأبيني للموسيقار في باحة الكنيسة.

وكانت طليقته الفنانة مي حريري، التي أقامت بدورها الأسبوع الماضي مع ولدها ملحم جونيور نجل الراحل قداساً في النبطية عن راحة نفسه، قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» صورة قديمة لها تجمعها بطليقها الموسيقار الراحل بركات ويتوسّطهما ولدهما ملحم جونيور.

وكتبت تحت الصورة تعليقاً لافتاً أعلنت فيه أنه سيتّم انتظار الحقائق قريباً وجاء في تعليقها: «عندما يتعلق الأمر بعملاق من عمالقة الفن يصبح من الصعب طمس الحقائق أو تزييفها، لكل حدث بحياتنا وثقناه للتاريخ بأغنية. انتظروني قريباً، إنتظروا الحقائق».

وكانت مي نعت في وقت سابق الموسيقار بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن مزايا الراحل عبر نشرها صور له كتبت تحتها قائلة: «أنت عمري، أنت صديق العمر ورفيق الدرب، أنت كنت صاحب الكلمة الطيبة والكلمة الصادقة، الحب خلق من عندك، أنت كنت تخلي العالم تغني للفرح، انت غبت عني هلق وأنا بدي غنيلك يا حبي ل غاب، يا عمري أنت يا أبو مجد.. بقلبك جمعت العالم ووحدت الدنيا…. يا لبنان راحت آخر أرزة من أرزاتك يلي هي انت يا أبو مجد. أنت عايش بقلوبنا وحتضل بقلوبنا».

وأضافت في تعليق آخر: «ورحلت من دنياك فابقى في الفؤاد، يا فارساً يبقى الوداعُ وأنت قلب، أحببتُ ذكراك التي في خاطري، يا ملهماً ومزلزلاً بالروح حب، إن غبت عن عيني فأنت لي الوطن، تبقى وتبقى للهوى والعمر».