﻿آلاف الجزائريين يودعون عمر الزاهي رائد الأغنية الشعبية

الجزائر – «القدس العربي»: شيع الآلاف من الجزائريين أمس جنازة الفنان عمر الزاهي آخر عظماء أغنية الشعبي، إذ دفن الفقيد في مقبرة القطار في حي باب الواد الشعبي، تنفيذا لوصيته، بعيدا عن أية بروتوكولات أو إجراءات استثنائية، لتحمله القلوب قبل الأيدي من بيته الواقع في حي الرانفالي الواقع بباب الوادي إلى مثواه الأخير، في يوم خميس محزن.

نزل خبر وفاة الفنان عمر الزاهي كالصاعقة على محبيه ليلة الأربعاء، إذ انتشر الخبر كالنار في الهشيم، خاصة وأن الجميع كان يعلم أن الرجل مريض، ولكن رغم المرض ظل صامدا شامخا، لم يئن ولم يشتك ولم يطلب شيئا، كيف لا وهو الذي كان في إمكانه أن يعيش في قصور، إلا أنه اختار البقاء في بيته البسيط المتواضع في حي باب الواد الشهير، لم يجري وراء الشهرة، ولم يوقع عقودا مع دور انتاج، وحتى إحيائه لبعض الأفراح بين فترة وأخرى كان مجاملة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أما أفراح وحفلات الأثرياء وأصحاب السلطة فقد ظل دائما يبتعد عنها، وحتى أسطواناته الموجودة في السوق، أغلبيتها مسجلة في الأفراح، ولا يتقاضى عليها فلسا واحدا.

ورغم أن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي زاره قبل أيام وهو على فراش المرض، وأبلغه بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بأن يعالج الزاهي على نفقة الدولة، إلا أن القدر كان أسرع، وشاء له أن يرحل دون أن يعالج في الخارج، فقد وافته المنية وهو في بيته المتواضع في حي الرانفالي بباب الوادي، أبيا شامخا، وكانت له جنازة شعبية ضخمة لا تكون إلا للعظماء.

واجتاح الآف من المشيعين حي باب الوادي ومحيط مقبرة القطار، إذا لم يكن من السهل الوصول إلى بيت الفقيد، الذي بدأت الجموع تتهاطل عليه منذ ليلة أمس الأول، فالراحل صاحب رائعة «زنوبيا» أسر قلوب الملايين بفنه وكلمات أغانيه وموسيقاه، كما أسرهم بتواضعه وبساطته وابتعاده عن الأضواء والكاميرات، ويكفي أنه لم يجر أي حوار صحافي منذ 1987، وكان يبتعد عن أي مكان تتواجد فيه الكاميرات، ويتردد أنه قبل سنوات جاءت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى بيته، فلما رآها والموكب الرسمي المرافق لها تركهم ودخل إلى البيت.

ويعتبر عمر الزاهي واسمه الحقيقي عمر آيت زايي وهو من مواليد مدينة عين الحمام في ولاية تيزي وزو في منطقة القبائل سنة 1941، وقد انتقل إلى العيش في العاصمة مبكرا، وتعلم العزف على القيثار والموندول، وقد انجذب منذ صغره للغناء الشعبي العاصمي، وبدأ الغناء في مطلع الستينيات، وفي سنة 1968 سجل أولى أغانيه والتي تحمل عنوان «يا العذراء»، وتلتها أغنيته الرائعة « يا المقنين الزين»، وكان آخر حفل أحياه الفنان سنة 1987.

وقد وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية قال فيها إنه تلقى «ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنان عمر الزاهي، هذا المبدع الذي أمضى حياته في خدمة التراث الموسيقي الوطني، وأثرى المشهد الثقافي برصيد معتبر من الأغاني والألحان التي حفظها الجمهور وتمتع بها محبو الفن الشعبي»، مضيفا: «لقد فقدت الجزائر فيه أحد أعمدة الغناء على مدى عقود طويلة، ولا شك أنه سيبقى قدوة للمبدعين ومعينا يفيض عليهم ببدائع الفن، ويمكنهم من المزاوجة بين الأصالة والحداثة».