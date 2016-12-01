القاهرة – «القدس العربي»: أقيم في الثامنة من مساء أمس «الخميس» عرض خاص لمسرحية «بس انت مش شامم» على مسرح ميامي في القاهرة. بطولة فتحي عبد الوهاب، محمد عادل، حنان عادل، رباب طارق، أحمد عثمان، إياد أمين، غرام سعد، محمود عبد الرازق، أحمد سعد، محمد الحلواني، أحمد فتحي، مصطفى حمزة، محمد أباصيري، هشام عادل، إيمان الشرقاوي، تأليف أحمد صبحي وأحمد دياب، أشعار حسام حداد، ألحان أحمد علي الحجار، توزيع أحمد الموجي، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية كريم شعبان، إخراج عبير لطفي.

وتدور أحداث المسرحية حول التغيرات الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري خلال العشرين سنة الأخيرة.

والعرض تابع لمسرح الدولة المصري الذي يحاول في الفترة الأخيرة استقطاب عدد من النجوم في محاولة لإعادة البريق للمسرح المصري، وفي هذا السياق يقدم يحيى الفخراني يوميا على المسرح القومي «ليلة من ألف ليلة « من إخراج محسن التوني.