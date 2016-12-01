﻿مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يغلق باب استقبال الأفلام في منتصف الشهر الحالي

القاهرة – د ب أ: صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن باب استقبال الأفلام الراغبة في المشاركة في الدورة السادسة المقرر في آذار/ مارس المقبل سيغلق في 15 من الشهر الجاري.

وقال فؤاد، في بيان صحافي إنه وصل للمهرجان حتى اليوم 256 فيلما (روائي / تسجيلي / قصير)، مشيرا إلى أن لجان المشاهدة برئاسة السيناريست عطية الدرديري وعضوية المخرجين أحمد رشوان ومحمد كامل والكاتبة نجلاء الحديني والنقاد فاروق عبد الخالق وشريف عوض وهاني مصطفى تستكمل أعمال المشاهدة التي بدأت منذ أوائل شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي. كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان بأن إدارة المهرجان مستمرة في تلقي استمارات الراغبين في الانضمام لورشة المخرج الإثيوبي هايلي جريما لصناعة الأفلام قليلة التكلفة حتى 31 الشهر الجاري، وقد وصل عدد استمارات الراغبين حتى الآن إلى 22 استمارة من مختلف الدول الإفريقية.

وتبدأ فاعليات المهرجان في 10 آذار/ مارس المقبل بالورش على أن يتم الافتتاح الرسمي في 16 من الشهر نفسه في معبد هابو في البر الغربي.