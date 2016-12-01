﻿«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»: كلمة مجدلاني باسم الفصائل لا تمثلنا

غزة – «القدس العربي» : أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أن الكلمة التي ألقاها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني باسم فصائل المنظمة في مؤتمر حركة فتح السابع، لا تمثل موقف الجبهة.

وقال عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحافي أن « الجبهة لم تكلف مجدلاني للحديث باسمها وأنها «تأسف لانتحاله هذه الصفة».

ولم يشهد من قبل رفض فصائل لكلمة باسمها من قبل، حيث اعتادت الفصائل في كثير من المؤتمرات والمهرجانات الخاصة بحزب معين، أن تختار واحدة منها للحديث باسمها.

ويبدو أن رفض الجبهة الشعبية لكلمة مجدلاني، جاء بسبب تركيزه على اختيار إدارة «المقاومة الشعبية السلمية»، والدعوة لعقد مؤتمر للمجلس الوطني، وهو أمر رفضته الجبهة الشعبية سابقا، لعدم شموله وقتها على دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.