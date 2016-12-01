﻿دعوة لحراك عاجل لإنقاذ الأسيرين المضربين شديد وأبو فارة

رام الله ـ «القدس العربي: أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية، حماس حسام بدران، أن «الوضع الصحي الصعب الذي وصل إليه الأسيران المضربان عن الطعام في سجون الاحتلال أنس شديد وأحمد أبو فارة يتطلب حراكًا عاجلًا من الكل الفلسطيني لإنقاذهما من بين أنياب الاحتلال».

وشدد في تصريح صحافي له على أن استمرار الأسيرين البطلين شديد وأبو فارة في إضرابهما لليوم الـ68 على التوالي دليل إصرار وتحد كبيرين وعزيمة قوية يملكها الأسرى في وجه السجان، مؤكدًا قرب ساعة النصر والإفراج عنهما.

وتابع : «على الشعب الفلسطيني بكل مقوماته الرسمية والشعبية ومؤسساته الحقوقية والإعلامية أن يقف وقفة جادة لدعم صمود الأسيرين شديد وأبو فارة وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات متواصلة وهو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين يدفعون من أعمارهم في سبيل حرية وكرامة شعبنا».

وحذر القيادي في حماس من أن «المقاومة لن تسكت في حال حدث مكروه للأسيرين شديد وأبو فارة»، مؤكدًا أنها «سترد على جرائم الاحتلال المستمرة والمتواصلة بحق الشعب والأسرى».

يذكر أن الأسيرين شديد وأبو فارة مضربان منذ 68 يومًا داخل سجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهما الإداري، وهما يعانيان من أوضاع صحية صعبة وسط تحذيرات من دخولهما حالة الغيبوبة الدائمة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه إلغاء الإداري بحقهما أو تحديده زمنيًا.