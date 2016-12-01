﻿جنرال إسرائيلي يستبعد صفقة تبادل أسرى قريبة مع «حماس»

الناصرة ـ «القدس العربي»: استبعد رئيس قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال، الجنرال حجاي طوبولانسكي، تحقيق تقدم بالاتصالات الجارية لإعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول، وهدار غولدين، من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وكان طوبولانسكي، المسؤول عن معالجة قضايا عائلات المفقودين والأسرى، يتحدث خلال مؤتمر عقده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بمناسبة مرور 30 سنة على سقوط الطيار رون أراد في الأسر في لبنان.

ومن المرجح أن هذه التصريحات تندرج ضمن مساع دعائية ومناورة إسرائيلية للتقليل من قيمة فاتورة استعادة جثماني الجنديين، والمواطنين الإسرائيليين الثلاثة، الذين تسللوا لغزة، واعتقلوا، منذ نحو عام. وقال طوبولانسكي إن «الجيش الإسرائيلي يلتزم بإعادة الجثث، لكن الأمر ليس بسيطاً»، موضحا أن «هناك ركوداً في هذا الحدث».

وأضاف: «آمل أن يتم الانتهاء منه في أيامنا، ولكن حتى الآن، مر أكثر من عامين ولم ننجح بعمل ذلك، وأنا لا أرى حالياً أي اختراق». واعتبر أن «حساسية المجتمع الإسرائيلي لحياة الإنسان تعتبر إحدى نقاط قوة اسرائيل، وتحتم فعل الكثير جداً، للاهتمام بهم، وبعائلاتهم». وتابع: «هذه الحساسية، التي يجري النظر اليها عادة على أنها نقطة ضعف، أعتقد أنها نقطة قوة ضخمة». وكان الجيش الإسرائيلي قرر تعريف مكانة شاؤول وغولدين كقتيلين بمكانة أسيرين مفقودين.

وقال منسق موضوع الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، ليؤور لوطن، قبل حوالى شهرين، إن «إسرائيل عرضت صفقتين على حماس لإعادة الجثتين والمواطنين الإسرائيليين الذين اجتازوا الحدود إلى غزة». وحسب لوطن فقد «اقترحت إسرائيل إعادة الأسرى الذين اعتقلتهم خلال عدوان «الجرف الصامد» إلى جانب 19 جثة من رجال حماس، مقابل غولدين وشاؤول. وأما الاقتراح الثاني، فتمثل بإعادة عشرات الفلسطينيين من سكان القطاع الذين اجتازوا الحدود إلى إسرائيل، مقابل المواطنين الإسرائيليين الثلاثة».

وتطرق طوبولانسكي إلى المدنيين الثلاثة، ابرا مانغيستو وهشام السيد وجمعة ابو غنيمة، قائلاً: «جرى التساؤل في الماضي حول الفارق بين الجنود والمدنيين»، موضحاً «يوجد فرق بين جنود تم إرسالهم من قبل الدولة لتنفيذ مهمة، وبين مدنيين وصلوا في السابق، والآن أيضاً، إلى هذه الأماكن أو تلك. الدولة ملتزمة بشأن الجميع، لكن الأمر مختلف».