﻿منظمة دولية ترصد انتهاكات للسلطة الفلسطينية ضد طلاب جامعيين

رام الله – «القدس العربي»: رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، خلال الشهرين الماضيين، 74 حالة اعتقال واستدعاء قامت بها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد طلبة الجامعات على خلفية عملهم النقابي المشروع.

وأشارت في بيان، إلى أن «الأخطر فيما تم رصده من هذه الملاحقة الممنهجة بحق طلبة الجامعات، هو عمليات التعذيب الشديد والوحشي التي قامت بها هذه الأجهزة بحق بعض الطلبة في سجن جنيد في مدينة نابلس وسجن أريحا».

وأضافت أن «غالبية الطلبة المعتقلين تم اعتقالهم من أمام بوابات جامعاتهم خلال دخولهم أو خروجهم منها، كما تم تحويل قسم منهم للاعتقال على ما يسمى ذمة المحافظ دون عرضهم على المحاكم أو تحويلهم على ذمة المحافظ بعد صدور قرارات بالإفراج عنهم من قبل المحاكم».

وأوضحت المنظمة أن «عمليات الاعتقال قادها جهازا الوقائي والمخابرات بواقع 38 حالة اعتقال نفذتها المخابرات و36 حالة نفذها الوقائي».

ويبنت أن «جامعة النجاح الوطنية في نابلس كان لها النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات بـ24 طالباً معتقلاً ، فيما تم اعتقال 15 طالباً من جامعة فلسطين التقنية خضوري في مدينة طولكرم و14 طالباً من جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل و7 اعتقالات من جامعة الخليل و3 من جامعة القدس في أبو ديس و 2 من جامعة القدس المفتوحة و2 من جامعة فلسطين الأهلية و2 من كلية العروب للإعلام، وواحد من الجامعة العربية الأمريكية في جنين».

وذكرت المنظمة في بيانها، شهادات بعض المعتقلين وذويهم عن حالات التعذيب التي تعرض لها الطلبة أثناء اعتقالهم، فضلًا عن طرق الاعتقال المذلة بحق البعض، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة لدى الاحتلال عقب الإفراج عنهم من سجون السلطة.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في الضفة الغربية، اعتقلت فلسطينيين اثنين في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني. ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة خضوري، كرم صلاح بعد استدعائه للمقابلة، علماً أن قوة من الجهاز ذاته كانت قد اقتحمت منزله ليلاً في محاولة لاعتقاله.

وتواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الطلبة في كلية الشريعة في جامعة النجاح، عبادة جمل وضرار ظاهر وعمرو برغوثي، وذلك على خلفية نشاطهم الطلابي داخل الجامعة. وفي بيت لحم اعتقل جهاز الوقائي، الشاب عمرو محمود الشيخ من بلدة مراح رباح، فيما يواصل وقائي الخليل اعتقال الأسير المحرر حسن الخضور من بلدة بني نعيم لليوم الـ5 على التوالي.