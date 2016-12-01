﻿«مبادرة» تكريم في دورتها السابعة في القاهرة تنحاز للإبداع العربي أينما كان

القاهرة – «القدس العربي» : تسع نساء ورجال جدد انضموا من القاهرة إلى قائمة طويلة من الذين منحت لهم «جائزة تكريم» في دوراتها الست الماضية. الدورة السابعة احتضنتها دار الأوبرا المصرية بحضور مصري وعربي حاشد. وعلى مسرحها تسلم الدروع بارزون في اكتشافات واختراعات طبية. وناجحون في قطاع الأعمال. ونساء عملن لتذليل العقبات من أمام أطفال لديهم إعاقة، فساعدوهم لتحقيق أهداف وطموحات. وكرمت نساء عربيات ناضلن من أجل حقوق الإنسان والمرأة. وأخريات كانت البيئة ديدنهن.

وفي كلمة الافتتاح قال مؤسس مبادرة «تكريم» الإعلامي ريكاردو كرم إن النجاح في تكريم المميزين والناجحين هو أفضل ما نقوم به لمواجهة القبح، وأن يزداد عدد الناجحين هو أفضل مواجهة مع الإرهاب. ولا بد على الدوام من السؤال ماذا في المستحيل؟ وماذا في الممكن؟ وكيف يصبح المستحيل ممكناً؟

توزيع الجوائز للعام 2016 بدأ مع جائزة «تكريم» للمبادرين الشباب ومنحت لزياد سنكري من لبنان. والد زياد توفي مبكراً بمرض القلب. فإذا به في دراسته الجامعية يعمل لفهم النشاط الكهربائي للقلب، وكيف أن رصد هذا النشاط وتحليله يمكن أن ينقذ حياة العديد من المرضى. عام 2009، شارك في تأسيس مشروع طبي مركزه كولومبوس، ولاية أوهايو. وعام2010، عاد إلى لبنان للعمل على شركة ناشئة أخرى: «كارديوداياغنوستيكس». هي مبنية على اساس التكنولوجيا المنقذة للحياة التي تحسّن العناية القلبية ويستفيد منها مرضى في كل من الولايات المتحدة الـ50 وغيرها من دول العالم.

•جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي منحت للدكتور طارق أمين من السعودية. وهو من رواد جراحة الأورام في السعودية، ويشغل منصب أحد كبار الاستشاريين المتميزين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض منذ عام 2005. أسس برنامج جراحة الثدي المتعدد الاختصاصات في أواخر الثمانينات. وهو أول سعودي يرأس قسم الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عام 1998.

•جائزة الإبداع الثقافي مُنحت لـ «فني رغماً عني» من تونس وتسلمها سيف الدين جلاسي. هم شباب، أساتذة، وعاطلون مبدعون من قلب الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية. هي هوية مجموعة «فنّي رغمًا عنّي». عنوانها الإصرار على الفعل والتمسك بقيم المواطنة والسعي للتأثير الايجابي في مشهد الانتقال الديمقراطي. تعددت فيها آليات العمل ووسائل التعبير، إلا أن المضمون ثابت من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان الكونية، بالإضافة إلى المشاركات الدولية ضمن مبادرات «العمل للأمل» في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان، حيث حصلت «فني رغما عني» على جائزة الأمم المتحدة للشباب المتطوع 2014.

•جائزة التنمية البيئية المستدامة مُنحت لفاطمة جبريل من الصومال. أسّست عام 1991 منظمة «أديسو» التي عُرفت سابقاً بـ»منظمة القرن الأفريقي للإغاثة والتنمية»، وهذا ما جعلها من أبرز نشطاء البيئة. تعدّ المنظمة محركا رئيسياً في تطوير الحركة البيئية المحلية في الصومال. فاطمة هي المرأة الأبرز في الدفاع عن شجرة «الأكاسيا» الشهيرة في الصومال والتي يتم قطعها لتحول إلى فحم يتم تصديره لتشغيل النراجيل في الامارات العربية المتحدة.

•جائزة «تكريم» للمرأة العربية الرائدة منحت لزينب سلبي من العراق. قبل موت والدتها بزمن قصير علمت منها أنها وافقت على زواجها لعراقي في الولايات المتحدة وهي في العشرين لتبعدها عن العراق في زمن صدام، رغم أنها ربتها على ضرورة الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وأن لا تكون طبّاخة لرجل. أسّست في سن الـ23 منظمة «نساء من أجل النساء» الدولية، وهي منظمة مكرّسة لخدمة النساء الناجيات من الحروب وتقديم الدعم المعنوي والعملي الضروريين لإعادة بناء حياتهن. نمت المنظمة سريعا بحيث ارتفع عدد النساء اللواتي تمت مساعدتهن إلى أكثر من400 ألف امرأة وبلغت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها المنظمة ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 1،7 ملايين فرد.

•جائزة الابتكار في مجال التعليم منحت لـ «النيزك» في فلسطين وتسلمها مديرها التنفيذي عارف الحسيني. المؤسسة مختصة بالتعليم والإرشاد والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وغيرها. تعتمد وسائل فريدة ومبتكرة، تحفز المتعلم على الخوض في المعرفة بطريقة شيقة، ليكون شريكاً وليس متلقياً، ويكتشف بنفسه من خلال التفاعل العملي، أدق التفاصيل.

•جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية منحت لعزة عبد الحميد من مصر، وهي التي كرّست حياتها في التطوع لخدمة المجتمع، طوال أكثر من عشرين عاماً، لتقديم حياة أفضل للأطفال والشباب الأقل حظاً. عام 1997، أسست جمعية «نداء» لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون اضطرابات التواصل الحسيّ. وتوسعت خدمات «نداء» لتشمل الأطفال الصم المكفوفين والذين كان يتم تصنيفهم متخلفين عقليًا. وعام 2002 أنشأت «نداء» أول وحدة للصم والمكفوفين في مصر.

•جائزة القيادة البارزة للأعمال منحت لسليم بسول من لبنان، قاد مؤسسة «ميدلباي» منذ عام 2000حيث نمت من مئة مليون دولار إلى 5،2 مليار دولار خلال 15 عاماً، وهي اليوم أكبر شركة لأجهزة الطهي في العالم. وقد اعتبرت من أسرع الشركات الناشئة نمواً طوال السنوات التسع الماضية حسب «فورتشن» و»فوربس». وفي حياة بسول عطاء إنساني يتمثل بمساعد اللاجئين السوريين من خلال «بسول للكرامة».

•جائزة للمساهمة الدولية في المجتمع منحت لـ»أشوكا» الوطن العربي. بيل درايتون أسس «أشوكا» سنة 1980، وصاغ مصطلح الابداع الاجتماعي. «أشوكا الوطن العربي» تأسست عام 2003 ومركزها القاهرة. منذ نشأتها اختارت91 زميلاً لها في 11 دولة في المنطقة. تولت الدكتورة إيمان بيبرس إدارة مكتب «أشوكا»، وهي رائدة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها.

•جائزة «تكريم» لإنجازات العمر منحت للراحلة فاتن حمامة وتسلمتها ابنتها بحضور زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وحظي هذا التكريم بتصفيق حار ووقوف من قبل الحضور. والجائزة نفسها منحت للراحلة زها حديد. كما نالها بيل غيتس من الولايات المتحدة الذي ظهر في رسالة شكر مسجلة. أما جائزة «تكريم» التقديرية فمنحت للأميرة غيدا طلال من الأردن، وهي رئيسة مؤسسة الحسين للسرطان. كرّست وقتها للكفاح ضد مرض السرطان، والعمل من أجل دعم المرضى في العالم العربي. وذكرت في كلمتها أنها صدمت بهذا المرض عندما اصاب زوجها في بداية زواجهما، لكنه شفي، وتمكنا معاً من تأسيس عائلة من ثلاثة أطفال، رافقوا والدتهم لتسلم الدرع. غيدا طلال طلبت من كل من عانى من السرطان من قريب أو بعيد الوقوف في الصالة. كان الموقف مؤثراً، فأكثر من نصف الحضور وقفوا.