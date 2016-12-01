﻿تزايد حدّة الاشتباكات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس

لندن – «القدس العربي »: ازدادت حدّة الاشتباكات المسلّحة في محيط فندق ريكسوس في منطقة باب بن غشير في العاصمة طرابلس، وسمع خلالها سكان العاصمة أصوات تبادل لإطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر متطابقة قريبة من المنطقة «بوابة الوسط» بأن الاشتباكات بدأت منتصف نهار الخميس، بين كتيبة غنيوة الككلي التي تتخذ من حي أبوسليم مقرًا لها، وكتيبة محسوبة على الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة طارق درمان، والمتحالفة مع كتيبة صلاح البركي من أجل السيطرة على معسكر 77 وغابة النصر التي يتمركز فيها الأخير.

وقال أحد السكان القريبين من معسكر 77 إن حالة من الذعر تسود المنطقة السكنية المحاذية للمعسكر، وإنه سمع صراخ نساء وأطفال جراء شدة القصف المتبادل بين المجموعات المسلحة، غير أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر.

وتشهد مدينة طرابلس منذ أسابيع حالة من التوتر والاستنفار بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة، وتزايد الاحتكاك بين هذه المجموعات بسبب اتهامات متبادلة بعمليات قتل وخطف بين تلك المجموعات. ويخشى كثيرون من توسع رقعة الاشتباكات الجارية الآن مع لجوء كل الأطراف إلى تحالفات مع مجموعات مسلحة أخرى، مما ينذر بانفجار الوضع في العاصمة برمتها.

يأتي ذلك بعد ليلة من الرعب عاشها سكان منطقة عرادة الملاصقة لمنطقتي سوق الجمعة وتاجوراء، بسبب اشتباكات دارت بين مجموعة مسلحة تتخذ من أحد المعسكرات هناك مقرًا لها، وكتيبة «ثوار طرابلس» التي أكدت وقوع تلك الاشتباكات في بيان لها نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».