﻿تونس: محاربة الخطاب التكفيري تبدأ بتطوير الإعلام الديني

تونس – «القدس العربي»: قال وزير العدل التونسي (المكلف بالشؤون الدينية بالنيابة) غازي الجريبي إن الحكومة تعمل حاليا على تطوير الإعلام الديني بهدف تطوير الخطاب الديني والتصدي للفكر التكفيري.

وأضاف في كلمة ألقاها أمس الخميس أمام البرلمان خلال مناقشة ميزانية الدولة «سنعمل على تطويرالإعلام الديني ونحن بحاجة إلى برنامج متكامل للتصدي للفكر التكفيري (…) وتم الشروع في إعداد برامج دينية بالتنسيق مع التلفزة التونسية وتحرص الوزارة على التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية في هذا المجال». وتابع الجريبي «التصدي للإرهاب هو عمل يومي تحرص وزارة الشؤون الدينية عليه بتطوير الإعلام الديني وتيسير المصطلحات، وقد شرعت مؤخرا في وضع برامج توضح القيم والمعاني السامية للدين الحنيف وتوعية الشباب والاقتراب منهم عبر عدد من الندوات العملية والنقاشات المفتوحة». كما تحدث عن برامج لتكثيف الدورات التدريبية لصالح رجال الدين والقائمين على المساجد بهدف تطوير الخطاب الديني في البلاد، مضيفا «تمّ تكوين لجنة لوضع ومراجعة المقاييس العلمية التي على أساسها يتمّ تعيين الوعّاظ، شرعنا في تكوين الوعّاظ في مجال الإعلامية (المعلوماتية) وإعداد البرنامج التوعوي».