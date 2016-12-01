﻿الرئيس السيسي يزور الإمارات ويبحث مع بن زايد القضايا العربية والعلاقات المشتركة

القاهرة ـ «القدس العربي» بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، زيارة رسمية لدولة الإمارات لمدة يومين. وقبل مغادرته القاهرة استقبل السيسي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق آلية تبادل العملات مع الصين بدءاً من أمس.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين، فضلاً عن مشاركته في فعاليات العيد الوطني للإمارات. وأضاف أن مباحثات السيسي مع قادة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وتصدرت القضايا العربية، والعلاقات المشتركة، مباحثات الرئيس المصري، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن «السيسي عقد جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله الإمارات».

وبحسب البيان، شدد بن زايد على أهمية «ما تمثله الزيارة من فرصة للتنسيق والتشاور المستمر بين مصر والإمارات، إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء المخاطر التي تتعرض لها المنطقة».

وأضاف يوسف أن «الرئيس (السيسي) أعرب عن اعتزاز مصر بما يربطها بدولة الإمارات، من روابط أخوة وتعاون وثيقة تُعد مثالاً للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية».

وأكد السيسي وفق البيان، أن «المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة القائمة».

وتطرقت مباحثات السيسي وبن زايد، إلى «المستجدات العلاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية».

وتأتي الزيارة، بعد 3 أسابيع من دعوة «لم الشمل العربي» التي اتفقت مصر والإمارات عليها، أثناء زيارة ولي عهد أبو ظبي، للقاهرة في 10 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وقبل مغادرته القاهرة استقبل السيسي، صباح أمس، وانج جيا روي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إضافة إلى سفير الصين في القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، بأن الضيف الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني «شي جين بينج» إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا على ما تمثله مصر كأحد أهم شركاء بلاده في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشيدًا بما حققته من استقرار وتطور سياسي على مدى العامين الماضيين.

وأشاد بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من نمو ملحوظ على مدار السنوات الماضية وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فضلًا عن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة، بما يعكس وجود إرادة قوية من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات.

كما نوه المسؤول الصيني باهتمام بلاده بتنمية التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر، والمساهمة في مسيرتها التنموية آخذاً في الاعتبار آفاق التعاون الرحبة القائمة في العديد من القطاعات. وأوضح أن زيارته تهدف إلى تعزيز التواصل والتشاور بين المؤسسات النيابية والأحزاب في البلدين بالنظر إلى ما يسهم به ذلك في تقوية أواصر الصداقة والتفاهم على المستويين الرسمي والشعبي.

من جهة أخرى أكد مجدي عامر، مستشار البنك المركزي وسفير مصر السابق في الصين، أن البنك المركزي أطلق آلية تبادل العملات مع الصين بدءاً من امس الخميس.

وأضاف، في تصريحات على هامش إطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني بوزارة الاستثمار، أن العلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرت زيارات على المستوى الرئاسي، بالإضافة إلى الزيارات الوزارية.

ويحضر المنتدى محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال.

وأوضح مجدي عامر أن الصين تعد من أكبر الداعمين لمصر، وأقرضت مصر 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً إعلان إتمام المرحلة الأولى لتجديد الشبكة الكهربائية المصرية التي قامت بها شركة «ستيد بيرد» الصينية في 10 أشهر فقط، وكذلك مشروع تصدير العنب للصين.