﻿حمدان: لا يجوز ترشح مسؤول أمني أو سفير للجنة المركزية

رام الله – «القدس العربي»: قال عضو قيادة التعبئة والتنظيم لحركة فتح والمرشح للمجلس الثوري للحركة عبد المنعم حمدان، أن «هناك ما يمنع ترشح مسؤول الجهاز الأمني والسفير على سبيل المثال لعضوية اللجنة المركزية»، مضيفاً أن «أي وظيفة تأخذ من وقت المرشح مثل هاتين الوظيفتين فإنه غير مقبول أن يترشح».

وأضاف، خلال تصريحات إذاعية، «إن حدث وترشح، فإنه يثير حفيظة أعضاء المؤتمر ويسقطونه في الانتخابات»، معتبراً أن «المقبول ترشحهم لأعلى جهة قيادية في الحركة هم حملة مناصب مثل وزير في وزارة سيادية ورئيس وزراء»

وعن المسموح لهم بالترشح أيضاً، قال: «ليس هناك تدرج في مناصب الحركة كونه انتخابا حرا والفرصة متاحة للجميع، وإن النظام الداخلي يشترط أمرا واحدا وهو أن يكون عمر المرشح الحركي عشرين سنة فأكثر، فإن أضفت 18 سنة العمر الرسمي لدخول الحركة مع العشرين سنة فإنه يستطيع الترشح وهو في سن الثامنة والثلاثين»، وأكد أن «هناك نقاشات في أروقة المؤتمر لتعديل أو حذف هذا الشرط».

وبخصوص مرشحي اللجنة المركزية في المؤتمر الحالي والذي يتردد أن عددهم بين ستين وسبعين، بين حمدان، أنه «من الصعب معرفة عدد مرشحي المركزية والترشيح الحالي هو دعائي وليس حقيقيا، وبعد أن تنتهي اللجان من عملها وتتخذ ما يجب من قرارات، يتم الترشح بتعبئة الاستمارة، وبعد انتهاء هذه الفترة نستطيع معرفة العدد النهائي للمرشحين وتعلن رئاسة المؤتمر الأسماء وتفتح الباب للانسحاب لمن يرغب بالترشح قبل إعلان القائمة النهائية».

وفي رده على سؤال حول أن عضوية اللجنة المركزية هي تكليف أكثر منها تشريف قال: «في الحقيقة إنهم يتعرضون للخطر ويغيبون عن عائلاتهم ومنازلهم، ويتنقلون من مدينة لأخرى ودولة لأخرى، ويبذلون جهداً شاقاً ويشاركون في المواجهات الميدانية في مناطق التماس، ومع ذلك يتعرضون للنقد في كثير من الأحيان».

وأوضح أن «هناك مهام محددة وملفات مطلوبة من كل عضو مركزية وتقرير عمل يقدمه للمجلس الثوري الذي يراقب عملهم حركياً ومالياً».

وحول ماهية هذا الكيان القيادي للحركة، لفت إلى أنها: «اللجنة القيادية العليا للحركة تقودها بالعمل اليومي وتضم ثلاثة وعشرين شخصاً، وحسب النظام الأساسي ينتخب ثمانية عشر عضوا مباشرة في المؤتمر العام للحركة الذي يشارك فيه ألف وأربعمائة وأحد عشر قيادياً، يضاف لهم أربعة أشخاص من بين أعضاء المؤتمر باتفاق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وذلك في أول اجتماع لها بعد الانتخاب، يضاف لهم شخص الرئيس الذي ينتخب قائداً عاماً للحركة ليصبح عدد أعضاء المركزية ثلاثة وعشرين».

وأوضح حمدان أن «أهمية التعيين تأتي لخلق توازن داخل عضوية اللجنة المركزية والتي قد لا ينجح الانتخاب في تحقيقها».

وعن مراعاة التقسيم المناطقي فيها، قال: «سبق وكان هناك أخوة في المركزية مثل هاني الحسن وأبو السعيد، لذا جاء التعيين لخلق شيء من التوازن».