﻿مفكر مغربي : المشكلة ليست في الدين بل في التفسيرات التي ترتبط به

الرباط – «القدس العربي»: دعا المفكر المغربي أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، إلى الاستفادة من التجارب البشرية في مجال الدين الإسلامي وتفسيراته المختلفة.

وقال في الدورة الثالثة للندوة العلمية حول الدين والمرأة، التي تنظمها حركة ضمير في الرباط، إن المشكل لا يكمن في الدين في حد ذاته، وإنما في التفسيرات التي ترتبط به، وهذا ما ينطبق على عدد من الأديان، «حتى تلك الديانات التي لا نعرف عددها وأسماءها»، مستشهدا في ذلك بالديانات الموجودة في آسيا وأفريقيا والمكسيك والبرازيل، والتي لا نعرف عنها شيئا.

وقال مع نشوء هذه الديانات، ومنذ بداياتها كانت هناك طائفة من الناس تدعي الاختصاص بشرح هذا الدين، «هذا الارث الإنساني توارثناه في الإسلام ونشأ الفقهاء الذين قالوا إنهم وحدهم من يختص بشرح نصوص الدين»، في ما حدث قبل أربعة قرون أن المسيحية تنازعت مع الثورة على التشريع، وبعد مسار طويل انتقلت المجتمعات الأوروبية من التشريع عن طريق الكنيسة إلى المؤسسات التي يختارها المجتمع.

وأضاف بعد ذلك، تم تطبيق مبادئ الحرية والمساواة وهذا تطبيق للقيم المسيحية؛ وهو ما يعني أن المشكل هو في تفسير الدين وليس الدين في حد ذاته، ثم انعتقت الديانة المسيحية من التقاليد التي كانت موروثة لسنوات، وتم الانتقال للأحكام الدستورية «إذا ما رجعنا إلى ما نحن عليه نجد أن المشكل مرتبط بهذا النموذج المتعلق بذلك بالتفسير» موضحا «أن الجهة التي حازت هذا التفسير وتملكته لا تزال تدعي المشروعية وحدها في تفسير نصوص الدين، أي أن ما ينبغي مناقشته هو تفسير نصوص الدين بالنسبة للمجتمع الذي لا يزال متمسكا بعقيدته الدينية».

وأوضح الخمليشي أنه فيما يخص وضعية المرأة والدين، فإنها مرتبطة بالجانب التفسيري، كما هو الحال بالنسبة إلى المسيحية، «إذا رجعنا مثلا إلى إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرته الثورة الفرنسية ينص على مبدأ الحرية ومبدأ المساواة؛ لكن ماذا تضمن القانون الفرنسي بعد ذلك؟ تضمن سلب الأهلية المدنية للمتزوجة والترافع أمام القضاء، واستمر هذا الحال لأجيال، رغم وجود المبادئ الثلاثة لحقوق الإنسان والمواطن، فلم يعط حق الانتخاب للمرأة إلا سنة 1944».

وقال «يتضح أن قواعد السلوك الاجتماعي شيء والتطبيق شيء آخر مرتبط بالثقافة السائدة في المجتمع، وعندما نختلف لا ينبغي أن نكون متشائمين في الاختلافات بين بيننا بما فيها وضعية المرأة».