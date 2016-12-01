﻿مصر: إطلاق حملة لمقاطعة الشراء نهائيا ليوم واحد لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت حملة مقاطعة الشراء التي أطلقها اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التي بدأت أمس اعتراضاً على غلاء الأسعار وجشع التجار للمواطنين، الكثير من الجدال في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر».

فقد دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاغاً يحمل اسم «هنقاطع التجار وهنستحمل يا سيسي»، وعلّق الرواد على ذلك، قائلين: « لازم تقاطعوا التجار ده شيء مش بيدكم لأن 90٪ من المصريين مبقاش معاهم فلوس من ارتفاع جميع السلع»، «نساء مصر مع المقاطعة «1 ديسمبر»، «الكوره في ملعب ستات البيوت».

وأضافوا: «نقاطع جشع التجار أيوه حرام اللي بيحصل ده اصلاً هيه الناس ناقصه لما يجي تاجر يزود»، «وياريت نقاطع أي سلعة تزيد أسبوع عاﻷقل، مش هنموت». وتابعوا: «المقاطعة واجب كل واحد فينا دي حربنا كلنا ضد الجشع والفساد لازم نقف مع بلدنا»، «نحن نقاطع لمنع الاحتكار وجشع التجار وغلاء الاسعار».

كما تصدر هاشتاغ بعنوان «نساء مصر مع المقاطعة 1 ديسمبر» على الموقع، وكان من أبرز التعليقات على المقاطعة، «اللي الغرف التجارية متقدرش عليه سيدات مصر تقدر تتحكم فيه»، «كلنا مع المقاطعة ربنا يستر على مصر وينجينا من غلاء الأسعار وجشع التجار» : «أتمنى ألاقي الأشياء بخمسة قروش بعد الطلعة الجوية دي ربنا معاكم»، «لو الحكومة قامت بدورها مش هنحتاج للمقاطعة».

من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، انه «سعيد للغاية لاستجابة المواطنين لدعوة مقاطعة الشراء، فالمستهلك المصري أثبت انه قوة جبارة تستطيع الوقوف امام جشع التجار، إذا اتحدت خاصة ان الزيادات التي تلحق بالأسعار أعلى بكثير من نسبة انخفاض سعر الجنيه امام الدولار او أي زيادات اخرى رسمية».

وأضاف يعقوب، «كنت حريصاً على اطلاق الحملة بصفتي الشخصية وليس الوظيفية لأنني اتولى رئاسة جهاز حكومي، وبالنسبة لي فإن اقتناع مواطن واحد وتنفيذه للمبادرة والامتناع عن الشراء هو نجاح للحملة.. ودائما أردد عبارة للمستهلك.. «ما تقولش انا مش هضيف حاجة» لان كل مستهلك له تأثير كبير وفعال، وكنت على ثقة كبيرة بان المستهلك المصري لن يرضخ لجشع التجار».

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بحجم المشاركة من قبل المواطنين في المبادرة، قائلاً: «من خلال متابعتنا نؤكد على أن هناك تجاوباً أكثر من رائع من جانب المواطنين مع المبادرة»، مشيرًا إلى قيام بعض الجمعيات الأهلية بإرسال صور للجهاز من الأسواق تؤكد نجاح المبادرة.

وأوضح: «هذه المبادرة ليست أجندة سيتم التعامل بها؛ لضبط الأسواق لكنها مجرد رمز، يعكس حقيقة ما نراه في الأسواق، حيث أن سعر السلع أكبر بكثير من قيمتها».

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، «أن دعوات المواطنين لمقاطعة الشراء امس، رسالة مهمة ضد الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وضد جشع بعض التجار، ويجب أن يتضامن الجميع من أجل وقف هذا الارتفاع المستمر».

وأضاف في بيان له، «أن دعوات المواطنين في هذا الأمر ليس سوى حل مؤقت لا ينبغي التعويل عليه كثيرا، وإنما الحل الحقيقي يأتي من خلال الحكومة التي ينبغي أن تفعل أجهزتها الرقابية كجهاز حماية المستهلك من أجل وقف الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات».

وأوضح، «أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ينبغي أن يتبعها إجراءات أخرى لحماية المواطنين، يأتي على رأسها التصدي لأي تلاعب في أسعار السلع والخدمات وحماية المواطنين إلى جانب العمل على توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة».

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي، «إن دعوة مقاطعة الشراء هدفها تربية التجار الجشعين لمراعاة معاناة المواطنين البسطاء»، موضحًا أن يوم واحد للمقاطعة لا يؤثر على التجار لأن يوما واحدا لا يكفي وأنه يجب زيادة المدة. وطالب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، التجار بخفض الأسعار للمواطنين حتى ننتهي من أزمة ارتفاعها.

وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، قد أجرى استطلاعاً حول الحملة، مؤكداً في بيان له، «أن 73٪ من المصريين وافقوا على المشاركة في مقاطعة شراء السلع يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول استجابةً للدعوات، التي أطلقتها العديد من الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تختلف نسبة الموافقين على المشاركة، حسب الخصائص المختلفة».

وأضاف المركز، «أن أكثر من نصف المصريين يرون هذه المقاطعة ستساعد على ضبط الأسعار في الأسواق المصرية، وتنخفض نسبة من يرون ذلك من 59٪ بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 43٪ بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، كما تنخفض من 59٪ بين ذوي أدنى مستوى اقتصادي إلى 47٪ بين ذوى أعلى مستوى اقتصادي».