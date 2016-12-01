﻿وزارة الإعلام الفلسطينية ترد على وزير الطاقة الإسرائيلي: الاحتلال عدو الإنسانية

رام الله ـ «القدس العربي»: قال وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، محمود خليفة، أمس الخميس، إن «الاحتلال عدو الإنسانية الأول وجريمة مفتوحة تخالف القانون الدولي».

وأضاف: «من يمارس التطهير العرقي والتمييز العنصري وينهب الموارد الطبيعية ويخرق كل المواثيق الدولية، هو عنصر رئيسي من منظومة الجريمة والقرصنة الدولية ويجب أن يقدم لمحاكم جرائم الحرب الدولية».

وبين أن «جوقة التحريض الإسرائيلي التي انضم إليها ما يسمى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس كان عليها أن تقرأ جيداً رسائل مؤتمر حركة فتح السابع وبشكل خاص خطاب الرئيس عباس بدلاً من مواصلة نهج التحريض والتطرف، الذي يتفاخر به أقطاب حكومة نتنياهو وغلاة اليمين الإسرائيلي».

وأكد خليفة أن «الرد الأنسب على تفوهات شتاينتس أن الرئيس عباس العدو الأكبر لإسرائيل تذكير الوزير الإسرائيلي بأن الاحتلال عدو الإنسانية الأول وجريمة مفتوحة تخالف القانون الدولي والشرائع والمواثيق وتتواصل منذ القرن الماضي بأبشع أشكال العنصرية والتطهير العرقي».

وذكَّر «المتطرف شتاينتس الذي كان ناشطا في حركة «السلام الآن» واشتهرت صورته، وهو يسير في مظاهرة في القدس ضد الحرب على لبنان بجوار ناشط السلام إميل غرينتسفايغ الذي قتل في التظاهرة بعد أن ألقى إرهابي يهودي قنبلة عليها، بأن الاحتلال هو منبع كل إرهاب ليس ضد أبناء شعبنا وقيادته، وإنما ضد الإنسانية جمعاء». وكان شتانيتس قال للإذاعة الإسرائيلية، إن عباس «هو العدو الأكبر لإسرائيل» ويسعى هو والسلطة الفلسطينية بشكل عام «إلى تقويض دولة إسرائيل ومحوها عن الوجود».

وكان عباس قال أمس في خطاب أمام أعضاء المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله، إن «سلامنا لن يكون استسلاماً أو بأي ثمن»، مطالباً بـ»إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض فلسطين الذي بدأ عام 1967 واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال».

وأضاف: «نتمسك بثوابتنا بضرورة تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة 194 وكما حدد في ــمبادرة السلام الــعربية لعام 2002».