﻿ترامب مستمر في أقواله غير الواقعية وتعييناته من المستنقع السياسي والمالي الذي وعد يتجفيفه.

واشنطن ـ «القدس العربي»: عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تغريداته المثيرة للجدل، فقد غرد أن فوز هيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية عليه في الأصوات الشعبية بأكثر من مليوني صوت انتخابي يعني أن الانتخابات الأمريكية مزورة لأنه صوت أكثر من 7 مليون ناخب ميت ومقيم غير شرعي. ورد عليه الإعلام بأن هذه الإتهامات لاأساس لها من الصحة وكل الدراسات والتحقيقات تثبت عدم حدوث اي تزوير او تصويت غير شرعي، وان هذه الأقوال يكررها أصحاب نظريات المؤامره في مواقع يمينية متطرفة على الإنترنت. ولم يهتم ترامب بتلك الأجوبة واستمر في تكرار إعتقاده. وخرج بتغريدة أخرى يقول فيها: ان من يحرق العلم الأمريكي يجب ان يسجن او يجرد من جنسيته الأمريكية. ورد الإعلام بالقول أن الرئيس المنتخب يبدو انه يتجاهل قرار المحكمة الدستورية العليا في 1989 أن حرق العلم الأمريكي يعتبر تعبيرا عن الرأي الذي يضمنه التعديل الأول في الدستور الأمريكي وان الدستور لايسمح بإسقاط الجنسية عن أي مواطن أمريكي مهما حدث.

وحتى في تعييناته للوزراء فقد عين كوزير للخزانه(المالية) ستيفن مينوشن الذي كان يعمل في شركات وول ستريت مثل غولدن ساكس والذي انتقدها ترامب بقوة لأنها فلست أمريكا. كما عين ويلبور سميث العجوز الملياردير كوزير للتجارة، وعين ايلين تشاو زوجة رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل كوزيرة للمواصلات، وعين توم برايس عضو الكونغرس الجمهوري كوزير للصحة لأنه يعارض قانون اوباما للعناية الصحية. ومازال يدرس تعيين ميت رومني المرشح الجمهوري السابق للرئاسة في 2012 مع انه انتقده بشده. كل هذه التعيينات تشير أنه تم اختيارهم وهم من المؤسسة الحاكمة في واشنطن وول ستريت(مركز التعاملات المالية في نيويورك) وهو الذي وعد بتجفيف «المستنقع» في واشنطن ونيويورك.

ويرفض ترامب فك ارتباطه بشركاته ويصر على أنه سيسلمها لأولاده الثلاثه وان هذا لن يثير أي نزاع في المصالح. وجرت العادة أن يقوم الرئيس المنتخب بوضع شركاته وامواله فيما يسمى «بلايند تراست» اي ادارة مستقله عنه ولايجري اطلاعه على القرارات في شركاته واستثماراته. ويصر ترامب على عدم الإفراج عن معلومات الضرائب التي دفعها وهذا ايضا يخالف العرف الأمريكي للرؤساء. كما يصر على انه سيعين جاريد كوشنر زوج ابنته ايفانكا لأنه يهودي كوسيط لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.