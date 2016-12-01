﻿فيون يعيد تنظيم اليمين الفرنسي والمقربون من جوبيه يشكون الإقصاء والتهميش

باريس ـ «القدس العربي»: بعد فوزه بأربع وعشرين ساعة في الانتخابات التمهيدية، بدأ فرانسوا فيون بحشد ورص صفوف اليمين الفرنسي استعدادا لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون خمسة أشهر.

وعرف مقر الحزب حركة دؤوبة ومشاورات مكوكية خلال الأيام الماضية، واستقبل فرانسوا فيون مختلف القيادات اليمينية التي كانت قبل أسبوع تناصبه العداء والمنافسة خصوصا تيار ساركوزي وبرونو لومير، من أجل إعادة تنظيم وهيكلة عائلة اليمين التي تتمثل في حزب «الجمهوريين».

وكانت أولى قرارات فرانسوا فيون، تعيين برنار أكواييه، رئيس مجلس النواب السابق، وأحد القيادات التي لعبت دورا مهما في حملته الانتخابية، في منصب الأمين العام للحزب، مكان لوران فوكييه، الذي اكتفى بمنصب نائب الأمين العام. يذكر أن لوران فوكييه يعتبر من القيادات الشابة وكان قد اصطف إلى جانب المرشح نيكولا ساركوزي في الانتخابات التمهيدية، وبالتالي كانت هناك مخاوف كبيرة لتيار ساركوزي من التهميش والابعاد بعد خسارته وإقصائه في الدور الأول. كما أعلن فرانسوا فيون عن تعيين مدير حملته الانتخابية، بارتيك ستفانيني، مديرا عاما للحزب، ويعتبر منصبا استراتيجيا كبيرا، سيعمل على تحويل الحزب إلى آلة تعمل لصالح فيون وليس لصالح تيار ساركوزي، من الناحية الايديولوجية والبرنامج الانتخابي. كما عين فيون رئيس اللجنة التي أشرفت على الانتخابات التمهيدية، النائب تيري سولير، متحدثا رسميا باسمه لخوض حملة الانتخابات الرئاسية.

وآثر تعيين صديقه جيرار لارشيه في منصب رئيس «لجنة السياسة»التي تم استحداثها من أجل ضم كل القيادات اليمينية الأخرى، وعدم تركها على الهامش مثل برونو لوميرن وفريديريك بواسون، وجان فرانسوا كوبيه وفرانسوا باروان.

يشار إلى أن فرانسوا فيون يخشى أيضا من انشقاق هذه القيادات على الحزب أو مساندة زعيم حزب يمين الوسط فرانسوا بايرو، الذي عبر عن رغبته للترشح اللانتخابات الرئاسية، بسبب رفضه للبرنامج الانتخابي لفرانسوا فيون، ووصفه بالبرنامج»الخطير على مستقبل أبنائنا ونظامنا الاجتماعي». إضافة إلى المرشح إمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق، الذي قد يستهوي عددا من الناقمين على البرنامج الانتخابي والفكر الايديولوجي لفيون من قيادات وأنصار ألان جوبيه.

وتجري الاستعدادات أيضا في حزب اليمين للتحضير لمعركة الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع فرانسوا فيون لتعيين أحد مقربيه، جان فرانسوا لامور في منصب رئيس «اللجنة الوطنية للتعيينات» بدلا من كريستيان استروزي، أحد المقربين من نيكولا ساركوزي.

وكان فرانسوا فيون قد وعد بلم شمل عائلة اليمين و عدم «الانتقام» أو «قطع الرؤوس» في صفوف القيادات التي وقفت في وجهه وناصبته العداء أثناء الانتخابات التمهيدية، خصوصا تلك التي «سفهت» برنامجه الانتخابي، لكن الملاحظ أنه حافظ على عدد كبير من قيادات ساركوزي، في المقابل استغنى وهمش بشكل كبير قيادات تيار ألان جوبيه المحسوب على التيار المعتدل في حزب «الجمهوريين».

وعبر عدد من المقربين من ألان جوبيه يوم الأربعاء عن امتعاضهم من «التهميش» الذي طالهم، أبرزهم مدير حملة جوبيه، بونوا أباريه، والنائب والوزير السابق إيرفيه غيمار، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق، جان بيار رافاران والقيادية الشابة والمرشحة السابقة ناتالاي كوسيسكو موريزيه. وفي تدوينة خاصة، عبر الوزير السابق دومينيك بيسروه، والمقرب من جوبيه عن أسفه لـ«عدم انفتاح فيون عن أنصار جوبيه» وأضاف «أنتظر تعيينات فريق الحملة الانتخابية (للانتخابات الرئاسية) وأتمنى ألا يتم إقصاء أحد هذه المرة».

يذكر أن فيون لم يستعن بأي عنصر من القيادات المحسوبة على ألان جوبيه، باستثناء فيرجينيه كالميل، نائبة عمدة مدينة بوردو، التي تم ضمها إلى «لجنة السياسة»، وهو منصب تتقاسمه مع عدد من القيادات الأخرى، ولن يكون لها تأثير على توجهات الحزب. وبالتالي فإن فيون احتفظ بنواة صلبة تمثلت فقط في التيار اليميني اللبيرالي المحافظ والتقليدي، وتم استبعاد كل القيادات «المعتدلة» المحسوبة على تيار ألان جوبيه أو تلك التي تتبنى فكر جاك شيراك، التي تؤمن بـ»فرنسا متعددة الثقافات»، وتتبنى ما يعرف بالنظام «الليبرالي المعتدل» المبني على أسس» إنسانية واشتراكية».

ويسعى فرانسوا فيون من خلال هذه التعيينات، إلى إعادة ترتيب حزب «الجمهوريين»، الذي شهد انقساما حادا قبيل الانتخابات التمهيدية، والحفاظ على لحمة «عائلة اليمين» وفي نفس الوقت «تطهير» الحزب من تيار ساركوزي الذي سيطر لسنوات على الحزب. كما أن التعيينات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على أصوات ناخبي اليمين، خصوصا رغبة عدد من أنصار ساركوزي التصويت لليمين المتطرف بعدما فشل زعيمهم في الترشح للدور الثاني من الانتخابات التمهيدية. وعمل فيون على ضخ دماء جديدة في حزب الجمهوريين، وفي الوقت نفسه قام بتعيين المقربين منه في المناصب الحساسة والمهمة لكي تساعده على تنفيذ وتمرير برنامجه الانتخابي، الذي يلقى تحفظا كبيرا في صفوف عدد من قيادات الحزب.