﻿بعد عامين من الغياب: حكم قضائي ببطلان قرار تجميد «اتحاد الكتّاب السودانيين»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: منذ التاسع والعشرين من كانون الثاني /يناير 2015 توقف نشاط اتحاد الكتاب السودانيين بقرار من وزارة الثقافة لم يخل من ظلال أمنية، وأمس اصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالخرطوم حكمها ببطلان قرار التجميد ليعاود الاتحاد نشاطه بالكامل.

ويقول عثمان شنقر، الأمين العام للاتحاد إن وزارة الثقافة عجزت عن اثبات اي ادعاء ضد الاتحاد ولم تقدم أي بينات تدعم قرارها الذي وصفه بالتعسفي، مضيفاً أن المحكمة وفي مرحلة الاستئناف قضت ببطلان قرار الوزارة الأمر الذي يعني أن يعاود اتحاد الكتاب السودانيين نشاطه فوراً.

ونفى لـ«القدس العربي» أن يكون الاتحاد قد قام بممارسة أنشطة تخالف أحكام قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية ونظام الاتحاد الأساسي كما ادعت الوزارة وأضاف بأنهم كونوا لجنة قانونية من أعضاء الاتحاد ومسانديه برئاسة المحامي كمال الجزولي، موضحاً أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة جداً وظلت تقدم دفوعات قانونية طوال الفترة الماضية حتى كللت جهودها بعودة نشاط الاتحاد.

ويرى عثمان أن عودة الاتحاد الذي يمثل ذروة النشاط الثقافي والفكري بالبلاد، تعني إعادة الثقة للقضاء السوداني الذي شابته الكثير من المثالب في الفترة الماضية ويؤكد أن هذا الحدث دليل على كسب أي معركة يصبر أصحابها- مهما طال الزمن – ويناضلون بالطرق الشرعية والقانونية.

ويقول إن معاودة الاتحاد لنشاطه في هذا التوقيت والبلاد تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها يلقي بمزيد من الأعباء على الكتّاب والمبدعين بصفة عامة لسد الفراغ الفكري والثقافي الذي يسود الساحة الآن، ويشير إلى أن الاتحاد سيبدأ نشاطه اعتباراً من الأسبوع المقبل ويطالب شنقر باستعادة نشاط كل المراكز الثقافية والفكرية التي أوقفت بواسطة السلطات.

وأبدى كثير من المبدعين السودانيين فرحتهم بهذا القرار وقال الشاعر محمد طه القدال معلقاً: «لا يصح إلا الصحيح، شكراً للقضاء السوداني الذي مازال يبعث الأمل في قلوب المظلومين». وعلق الناقد السر السيد على القرار بإرسال تحية وتعظيم سلام للكاتب والمحامي كمال الجزولي الذي قال إنه انفق ماله ووقته فى سبيل مناصرة الاتحاد، واضاف:» أثق في جدوى المطالبة بالحق وبكل الوسائل المتاحة والمشروعة، هذا عمل دؤوب في الصحف والمحاكم قاده نفر من المحامين الوطنيين استمر لما يقارب العامين حيث تم اغلاق الاتحاد في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2015.

ولم يكن ذلك الإيقاف هو الأول من نوعه لاتحاد الكتاب، فقد تم حله بوصول نظام الإنقاذ للسلطة في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989 وعاود الاتحاد نشاطه بعد خمسة عشر عاماً ليتم إلغاء ترخيصه في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وجاء إيقاف نشاط الاتحاد العام للكتاب السودانيين ضمن القيود التي تفرضها السلطات السودانية ضد أنشطة المجتمع المدني، وتزامنت معه قرارت أخرى أبرزها منع نشاط مركز محمود محمد طه وإلغاء احتفالية بذكرى اغتياله.

وبعودة نشاط اتحاد الكتّاب السودانيين تنتظر مجموعة من المراكز الثقافية التي تم إغلاقها أو تعطيل نشاطها مثل هذا القرار ومنها مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان، وجماعة مفروش للكتاب التي تمارس نشاطاً ثقافياً بمطعم بابا كوستا وسط الخرطوم، وغيرها من الكيانات التي تعمل في هذا المجال.

وعلى مدى نصف عام يخضع موظفون تابعون لمركز تراكس للمحاكمة في تهم من بينها تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وبدأت القضية عندما داهمت قوات أمنية مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية واعتقلت كل الموجودين فيه آنذاك وصادرت جميع الكمبيوترات والموبايلات الشخصية بجانب أجهزة المركز.

ويعاني السودان من موجة قمع واسعة للحريات وتواصلت مصادرة طبعات الصحف عقاباً لها لتغطيتها الاحتجاجات الأخيرة ضد الغلاء والمعاناة وشملت حصيلة المصادرة أمس الخميس صحف: التيار، اليوم التالي والوطن، ولاتزال قناة أم درمان الفضائية مغلقة بأمر السلطات منذ يوم الأحد الماضي.

ويقول ناشطون إن هذه الاجراءات تتنافى تماماً مع ما تقوله الحكومة من اتجاهها لبسط الحريات وإتاحة الفرصة للآراء المخالفة لها، وفيها تقويض لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوداني التي أقرت حرية الرأي وتبادل المعلومات.