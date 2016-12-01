﻿سالم الأبيض: البرلمان التونسي يفقد صلاحياته لصالح الرئاسة وجهات دولية تتدخل في عمله

تونس – «القدس العربي»: دعا رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي سالم الأبيض إلى إصلاح النظام الداخلي للبرلمان، الذي قال إنه يحتوي عددا من «النقائص» والثغرات تؤثر سلبا على عمل المجلس، كما تحدث عن وجود «إنحراف» في عمل المجلس في اتجاه التقليص من صلاحياته لصالح مؤسسة الرئاسة و»كأن البلاد تتجه إلى نوع من النظام الرئاسي».

وتحدث أيضا عن وجود تدخل في عمل البرلمان من قبل جهات دولية كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية التي قال إنها لعبت دورا في تعيين بعض مستشاري رئيس البرلمان، وطالب بتعيين مستشار على الأقل لكل نائب يمكنه من فهم بعض القوانين والاتفاقيات المعقدة، على اعتبار أن عددا كبير من النواب لديه مستوى تعليمي متدن، كما اعتبر أن اصطحاب النواب لأبنائهم إلى البرلمان «أمر طبيعي ولا يؤثر سلبا على عمل المجلس».

وقال الأبيض في حوار خاص مع «القدس العربي»: «النظام الداخلي للبرلمان يتضمن الكثير من النقائص والثغرات ويجب مراجعته وبعض الثغرات تتطلب معالجة جذرية، فعلى سبيل المثال هناك قضية الغيابات، حيث يسمح النظام الداخلي لأصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء ورجال الأعمال أن يباشروا أعمالهم الخاصة بالتوازي مع أعمالهم في المجلس في حين أنه يمنع هذا الأمر عن الموظفين في الدولة وخاصة القادمين من الوظيفة العمومية، فعندما تلاحظ غيابا كبيرا في المجلس فتأكد أن هناك من يشتغل في مهن أخرى ولا يأتي للمجلس إلا في أوقات معينة».

وأضاف «نحن نلاحظ نوعا من الانحراف في عمل المجلس في اتجاه التقليص من صلاحياته لصالح مؤسسة الرئاسة وكأن البلاد تتجه إلى نوع من النظام الرئاسي الجديد، وخاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الأخير الذي عبّر فيه بكل وضوح أن مركز القرار لا يمكن أن يكون متعددا وإنما هو لدى الرئيس لوحده».

وتحدث، في السياق، عن وجود «بصمات» واضحة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية (أحد شركاء المجلس وممولي بعض أنشطته) في تعيين عدد من المستشارين لدى رئيس البرلمان محمد الناصر، مشيرا إلى وجود عدد من المستشارين الذين ينتمون إلى النظام السابق (في عهدي بورقيبة وبن علي).

وأضاف «رئيس المجلس ينتمي إلى ماكينة الدولة التونسية منذ السبعينيات وبطبيعة الحال هو يستعين بمن يعرفهم، ولكني أعتقد أن التحولات الجيوسياسية وفي مفهوم الاقتصاد السياسي لم تعد تسمح بوجود مستشارين ينتمون إلى منظومات قديمة فهم لا يستطيعون فهم هذه التحولات ومتطلباتها، وكان على رئيس المجلس الاستعانة بأساتذة للعلوم السياسية والقانون السياسي والاقتصاد الدولي وغيرهم من الأجيال الجديدة المنفتحة على المعارف الكبرى التي ظهرت في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأكاديميات وغيرها».

ودعا الأبيض إلى تعيين مستشارين اثنين (مركزي وجهوي) لكل نائب ومكتبين (مركزي وجهوي) لتسهيل عمله (كما هو الحال في أغلب برلمانات العالم)، مشيرا إلى أن النواب التونسيين ليس لديهم أية مكاتب شخصية داخل البرلمان، و»هناك فقط مراكز للكتل يجتمعون فيها». وأضاف «عدد كبير من النواب مستواهم التعليمي في حدود البكالوريا أو دونها وبالتالي هم يحتاجون لخبراء يعينونهم على فهم القوانين، ففي بعض الأحياء تأتي نصوص معقدة ومتخصصة جدا ومعاهدات فيها تفاصيل ومزالق ومخاطر وأحيانا دسائس على الدولة ومستقبلها وسيادتها، تتطلب معرفة دقيقة وحتى من هم على مستوى عالٍ في الشهادات العليا يصعب عليهم فهمها، والواقع أنه لا توجد الكثير من القراءة في المجلس، فيفترض أن يكون هناك من يقرأ للنواب ويعد لهم تقارير مبسطة حتى يستطيعوا أن يفهموا من خلالها القانون المدروس».

وكان عدد من السياسيين والمراقبين انتقدوا مؤخرا اصطحاب بعض النواب لأبنائهم إلى مبنى البرلمان، معتبرين أن ذلك يؤثر سلبا على عمل المجلس.

وعلّق الأبيض على ذلك بقوله «هذه المسألة وقعت مرتين فقط، إحداهما تتعلق باصطحاب نائبة من النداء لابنتها والثانية اصطحاب نائب من حركة النهضة لابنه، ولكن بالنسبة لي هذا أمر طبيعي ومعمول به في برلمانات أوروبية ولا يسبب إشكالا في الجلسة العامة، وخاصة أن وسائل الإعلام في الجلسة العامة تركز عادة على النائب المتحدث وبالتالي المشاهد أو المستمع لن يلاحظ الضوضاء في المجلس، وعموما النواب هم بشر ولهم ظروفهم الخاصة التي قد تقتضي أن يصطحبوا أبناءهم (وخاصة في سن معينة) معهم بسبب ظروف عائلية معينة، كما أسلفت».

وحول اعتباره مؤخرا أن تفتيش النواب هو إهانة لهم وللبرلمان، أوضح بقوله «هذه المسألة أثيرت يوم جاء رئيس الجمهورية لمتحف باردو المحاذي لمجلس النواب، في ذلك اليوم تم تفتيش سيارات النواب (ولم يكن تفتيشا شخصيا) من قبل الحرس الموجود في المجلس، وعملية المراقبة كانت تتم في السابق بواسطة آلات معينة تستعمل لكل الزائرين، ولكن في ذلك الوقت طُلب من النواب فتح سياراتهم وهذا يفيد بنوع من عدم الثقة وقد أثار ذلك حفيظة أغلب النواب لأنهم منتخبون ومؤتمنون على الشأن العام ومحلّفون ولا يجوز بأي شكل معاملتهم بهذه الوضعية المهينة».

وحول وقوع تجاوزات في وقت سابق، من بينها انتحال عنصر أمن لشخصية أحد النواب، قال الأبيض «هذه الحادثة تمت في أول جلسة للبرلمان حيث كان النواب ما زالوا جديدين ولا يعرفون بعضهم ولا يعرفهم أحد، ونحن لدينا اليوم عامان في البرلمان والنواب يذهبون للمجلس صباحا ومساء، ولم يتكرر هذا الأمر».

وفيما يتعلق بامتعاض بعض نواب المعارضة من عدم منحهم الوقت الكافي للحديث خلال الجلسات، قال الأبيض «هناك اتفاق مع مكتب المجلس على أن كل كتلة لديها نصيب معين من الوقت بحسب قاعدة النسبية المعتمدة في المجلس في تشكيل الكتل، لكن يوم مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية، جاء وفد رئاسي ومعه مدير الديوان الرئاسي وكان هناك احتجاج كبير من النواب على زيادة ميزانية رئيس الجمهورية مقارنة بالمجلس (هي تفوق مئة مليون دينار بينما لا تصل ميزانية المجلس أكثر من 30 مليون)، رغم أن المجلس هو أصل السلطة والحكومة تنبثق عنه وميزانيته تقلصت قياسا بالسنوات الماضية بينما ميزانية الرئاسة زادت». وأضاف «كان هناك احتجاجات كثيرة لدى نواب المعارضة حول هذا الأمر، وفي ذلك اليوم أتاحت رئاسة المجلس لتدخلات خارج الوقت المسموح به للتسجيل حيث تم منح الكثير من الوقت لنواب نداء تونس (على حساب المعارضة) في إطار دفع حجج المعارضة، وفي هذا الوقت كانت كتلة النداء تجلس بالقرب من طاقم رئيس الجمهورية الذي جاء للدفاع عن ميزانية الرئاسة، وكان هناك تبادل أوراق ومعلومات فيما بينهم، وهو ما أدى لاختلاط الأمر في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأثار جدلا كبيرا في ذلك اليوم».