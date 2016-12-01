﻿اليوم الثالث لمؤتمر «فتح»: مناقشة تقارير اللجان وانتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات

رام الله – غزة ـ «القدس العربي» : ناقش مؤتمر حركة «فتح» السابع، في يومه الثالث، أمس الخميس، تقارير اللجان، وجرى اختيار لجنة لإدارة الانتخابات ، في وقت تلقى أعضاء في «فتح»، في قطاع غزة، حرموا من حضور مؤتمر الحركة «السابع»، لعدم منحهم تصاريح إسرائيلية، وعداً من رئاسة المؤتمر بحل مشكلتهم وضمان مشاركتهم في «الترشح والانتخاب»، لكن دون تحديد آلية لذلك.

وقال الناطق باسم المؤتمر، محمود أبو الهيجا، في مؤتمر صحافي إن المؤتمر «بدأ بإقرار جدول الأعمال ثم جرى تشكيل لجنة للانتخابات الخاصة بالحركة والتي ستجرى في الأيام المقبلة وجرى الترشح واختيار لجنة لإدارة الانتخابات من داخل المؤتمر».

وبين أن «أعضاء المؤتمر يستمعون لتقارير اللجنة المركزية لحركة فتح وأهمهما التقرير الاقتصادي الذي قدمه محمد اشتية، وكان تقريرا شاملا وواضحا وتطرق فيه لمعضلات الاقتصاد الفلسطيني وسبل تمكين الاقتصاد ليكون إنتاجيا والمعضلات كانت كبيرة».

وأوضح أبو الهيجا أن «المؤتمر استمع أيضا للتقرير المالي وهو تقرير يعرض لأول مرة وهو بالغ الأهمية حيث تطرق لموازنات الحركة الشحيحة وموازنات المفوضيات المختلفة، كما استمع للتقرير السياسي من عضو اللجنة المركزية صائب عريقات».

وفي رده على سؤال بشأن خطاب الرئيس محمود عباس، أعتبر أن «الخطاب انطلق من أساس الفكر الوطني الذي يعبر عن حركة فتح بشكل واضح، فالفكر الفتحاوي منطلق من الفكر السياسي الوطني استعرض خلاله مختلف ما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة وقدم رؤية استشرافية لما ينبغي أن نفعل في المرحلة المقبلة، بمعنى آخر خطاب الرئيس كان هو خطاب البناء والعمل والمقاومة».

في غضون ذلك، قال أحد أعضاء غزة، الذين منعوا من السفر للضفة الغربية، للمشاركة في المؤتمر، هشام ساق الله، إن «الرئيس عباس القائد العام يستجيب لطلب الممنوعين من السفر بالمشاركة بأعمال المؤتمر السابع».

وأضاف في صفحته الخاصة على»فيسبوك» «أبلغت، قبل قليل، من مكتب عبد الله الإفرنجي رئيس المؤتمر، أن رسالة الممنوعين من السفر من قبل قوات الاحتلال، وبينهم أسرى محررون ومناضلون أعضاء لجان أقاليم وكفاءات وصلت الرئيس، والأخير أبلغ الإفرنجي أن هذه الرسالة ستبحث باجتماع اللجنة المركزية المقبل لوضع حلول وآليات لمشاركة أعضاء المؤتمر من قطاع غزة».

ويبلغ عدد أعضاء غزة في المؤتمر 400 شخص، بينهم 65 لم يحصلوا على تصاريح لازمة من الجانب الإسرائيلي للمغادرة، ومن ضمن الممنوعين أشخاص كانوا يريدون الترشح لعضوية المجلس الثوري.

ويمثل عدد الممنوعين نحو ثلث حصة غزة في المؤتمر، وكانوا أرسلوا في وقت سابق رسالة للرئيس عباس، بصفته قائد الحركة، بواسطة رئيس المؤتمر، بعد عقدهم اجتماعا في مدينة غزة، طالبوا خلالها بإيجاد آلية لمشاركتهم بأعمال المؤتمر من ترشيح وتصويت مثلهم مثل باقي الأعضاء.

وعقب وصول الرسالة، وعد عباس، رئيس المؤتمر عبد الله الإفرنجي ببحث الموضوع، واتخاذ القرار الذي سيتم عرضه وتسليمه لرئيس المؤتمر، من أجل اعتماده.

ومن المقرر أن يتم إعلام هؤلاء الممنوعين بالقرار فور صدوره وتحديد آلية مشاركتهم بأعمال المؤتمر ترشيحاً وتصويتاً، مثلهم مثل باقي الأعضاء.

وإضافة إلى ساق الله، أكد آخرون من الممنوعين من السفر تلقيهم اتصالات مشابهة من قبل رئاسة المؤتمر، حملت تطمينات لإشراكهم في الجلسات.

يشار إلى أن من بين الممنوعين من السفر أسرى فلسطينيون، قضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال، وخرجوا ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وكان هؤلاء أرسلوا رسالة إلى رئاسة المؤتمر جاء فيها «الأخوة رفاق الدرب والمسيرة الذين يعرفوننا ونعرفهم (..) نتوجه إليكم وانتم على أعتاب حمل الأمانات للارتقاء بأداء حركتنا الرائدة وخوض غمار التغيير لتحقيق الإنجازات (..) نحن ما زلنا بانتظار الوصول للمؤتمر المفصلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فوجئنا بعدم قدرة ما يربو على 64 أخا وأختا من أعضاء المؤتمر لعدم وجود تنسيق لخروجهم لأسباب نجهلها».

وطالبوا بشكل عاجل العمل على وصولهم للمشاركة بالمؤتمر، الذي هو «استحقاق لكل عضو من أعضائه، من خلال إيجاد آليات فورية وسريعة تضمن مشاركة أعضاء المؤتمر الموجودين في غزة الذين لم يتمكنوا من المغادرة والوصول بسبب عدم إصدار التصاريح المطلوبة».

وشددوا على حقهم في العضوية الكاملة «الترشح والانتخاب» ووصول كافة مدخلات ووثائق المؤتمر وضمان آليات الانتخاب حسب النظام الأساسي للحركة.

وكان هؤلاء الأعضاء استنكروا عدم حصولهم على التصاريح الخاصة بالسفر من معبر بيت حانون «إيرز» الإسرائيلي. ولم يؤثر غياب الأعضاء، على اكتمال النصاب القانوني للمشاركين، والذي فاق الـ 90%، بحضور غالبية أعضاء غزة والخارج والضفة الغربية.

وقرر المغيبون عن المؤتمر قسراً في غزة عقد اجتماع لهم للتشاور حول خطوتهم اللاحقة، في ظل احتجاج على عدم المشاركة في أعمال المؤتمر، حيث أرسلوا رسالة إلى رئاسة المؤتمر والرئيس عباس. وكانت حركة «فتح» قررت في مؤتمر سابق فتح باب الانتخاب عبر الهاتف لأعضاء «فتح» من قطاع غزة، حين منعوا من السفر من قبل حركة حماس، التي سهلت هذه المرة أمور خروجهم بدون إعاقات.

ومن المحتمل أن يتم اللجوء للأسلوب ذاته ، بإقرار الأمر مجدداً خاصة وأن اللجنة التحضيرية لمؤتمر «فتح»، لم تضع ضمن ترتيباتها تصويت الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور عن بعد كما المرة السابقة.

ومن المؤكد أن أصوات هؤلاء لها تأثير كبير في عملية الاقتراع، في ظل ما يتردد عن وجود شخصيات كثيرة تنوي الترشح لعضوية الهيئات القيادية، اللجنة المركزية والمجلس الثوري.