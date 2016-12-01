﻿«الأبيض ما بيغطي الاغتصاب» شعار حملة في لبنان لعدم وقف ملاحقة المغتصب في حال تزوّج من الضحية

بيروت ـ «القدس العربي» : تحت شعار «الأبيض ما بيغطي الاغتصاب» تحركّت منظمة «أبعاد» بالتزامن مع انعقاد لجنة الادارة والعدل للبحث في اقتراح القانون المقدم من النائب ايلي كيروز الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على وقف الملاحقة إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم وبين المعتدى عليها.

وانتظر أعضاء الجمعية وبينهن فتاة لبست ثوب زفاف أبيض ممزّق ولم يخف الجروح والكدمات الناتجة عن فعل الاغتصاب نتائج اجتماع لجنة الإدارة والعدل التي درست الاقتراح واستمعت إلى رأي وزارة العدل كما إلى رأي نقابة المحامين، وبعد التداول والمناقشة توافقت اللجنة على المبادىء الأساسية التي يرمي إليها الاقتراح على أن تتابع عملها بعد التدقيق لجهة الصياغة نظراً لدقة النتائج التي قد تترتب، ورفعت الجلسة إلى يوم الاربعاء المقبل.

وعلم أن لدى المجتمعين توجهاً لتعديل المادة 522 بدلاً من إلغائها بالكامل بحيث يشمل التعديل عدم إسقاط جرم الاغتصاب من خلال تزويج الضحية، ولكن مع استثناء جرائم أخرى نصت عليها المادة ومن بينها الإغواء.

وتعتبر جمعية «أبعاد» وجمعيات نسائية «أن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني هي تعبير صارخ ضد النساء والفتيات وحقوقهن الإنسانية على الأراضي اللبنانية كافة». وقد نظّمت حملة وطنية تهدف إلى ما يلي:

ـ الضغط في اتجاه إلغاء المادة 522 .

ـ التأكيد على أنه من حق النساء الناجيات من الاغتصاب رفض الزواج من المغتصب وعدم وصم المجتمع لهن بالعار.

ـ خلق رأي عام داعم للقضية عبر الفصل ما بين فعل الاغتصاب كجريمة وبين ما يعتبره المجتمع شرف النساء.

ـ التأكيد على أن إجبار النساء على الزواج من المغتصب هو عمل قمعي يكرّس فعل الاغتصاب بحق النساء بشكل يومي. وعليه على الأهل أن يكونوا على اقتناع بأن تزويج الضحية من المغتصب ليس الحل وليس سترة للنساء.

ـ الاغتصاب جريمة وعلى المجرم أن ينال العقاب.

ويفيد استطلاع أجرته منظمة أبعاد خلال عام 2016 بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات بالنتائج الآتية:

ـ 1% فقط من اللبنانيين يعلمون بوجود المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

ـ 60% من اللبنانيين يطالبون بإلغاء المادة 522.

ـ 85% من اللبنانيين يعتبرون أن المادة 522 تمس بكرامة المرأة التي تعرضت للاغتصاب.

ـ 84% يعتبرون أن المادة 522 تحمي المغتصب من الملاحقة والعقاب.

ـ 84% يعتبرون أن زواج المغتصب من المرأة يؤدي إلى مشاكل أسرية واجتماعية.

ـ 80% يعتبرون أن المادة تتجاهل حق المرأة بالتعويض عليها عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية.

ـ 81% يعتبرون أنها تحرم المرأة المعتدى عليها من حقها في العدالة.

ـ 73% يعتبرون أن وجود هذه المادة يشكل عنصر ضغط إضافيا على المرأة لكي تقبل بالزواج بالمغتصب.

ـ 73% يعتبرون أنها تعالج نظرة المجتمع إلى شرف الأهل والعائلة أكثر مما تعالج مشكلة المرأة.

ـ 70% من اللبنانيين يرفضون مقولة أن المادة 522 تحفظ شرف المرأة.

إلى ذلك، أيّد جهاز تفعيل دور المرأة في حزب القوات اللبنانية اقتراح القانون المقدم من النائب ايلي كيروز الرامي إلى إلغاء المادة /522/ من قانون العقوبات اللبناني بصورة كلية ويرفض إدخال أي تعديل على النص حتى لا يفتح الباب أمام مساومة جديدة تطال حق المرأة الضحية في جسدها وكرامتها».