﻿محاولات في مجلس الشيوخ الأمريكي للتراجع عن قانون يسمح بمقاضاة السعودية في أحداث 11/9

واشنطن ـ «القدس العربي»: طرح السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور ليندسي غراهام تعديلا على قانون يسمح لعائلات ضحايا احداث الحادث عشر من أيلول/ سبتمبر بمقاضاة السعودية في محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة.

وقال المشرعان انهما يريدان تغيير تشريع « العدل ضد رعاة الإرهاب « من قانون مكافحة الإرهاب بحيث لا يمكن رفع دعوى قضائية ضد الحكومات الاجنبية إلا إذا كان لديها علم بدعم الإرهاب، واوضح ماكين وغراهام بأنهما يطلبان ارفاق توضيح وتحذير في القانون الذى تم اقراره للتو بحيث لا يمكن رفع الدعوى إلا إذا كانت هذه الحكومات متورطة مع المنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك التمويل.

وانتقد الناجون من احداث أيلول/ سبتمبر وافراد أسر الضحايا التعديلات التى اقترحها قادة الحزب الجمهوري وقالوا بأن التعديلات ستعطل قانون « جاستا « مع اتهامات تفيد بأن التعديلات جاءت بسبب ضغوط من اللوبي السعودي في واشنطن، واتهمت تيري سترادا المتحدثة باسم عائلات الضحايا بأن غراهام يحاول طعن عائلات ضحايا 11/ 9 في الظهر، واضافت ان ماكين يحاول نسف « جاستا» بفرض تغييرات طالبت بها جماعات الضغط الموالية للسعودية. وقالت سترادا ان احتمال تاييد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لهذه التعديلات يصل إلى الصفر وفقا لخطاباته وتعليقاته اثناء الحملة الانتخابية، وقالت بأنه لا يمكن ان يدعم خطوات من هذا القبيل.

ويأمل المشرعان بتمرير التعديلات من خلال الكونغرس قبل اختتام الموسم التشريعي في منتصف شهر كانون اول/ ديسمبر الحالي وقالا بأنهما سيقدمان التعديلات مرة اخرى في السنة المقبلة إذا فشلت محاولات التعديلات هذا الشهر.

وعارض الرئيس الأمريكي باراك اوباما القانون عبر فيتو في اواخر ايلول/ سبتمبر ولكن مجلس الشيوخ تجاوز بسهولة هذه المعارضة عبر التصويت بنسبة 97 ـ 1 علما بأن ماكين وغراهام صوتا، ايضا، لصالح القانون، وكان زعيم الاقلية هاري ريد السناتور الوحيد الذى دعم حق النقض.

ووفقا للمنصات الإعلامية القريبة من الكونغرس بما في ذلك «ذا هيل» ذات التوجه الليبرالي فقد اعرب غالبية اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم حيال طرح مشروع القانون في الفترة التى سبقت الانتخابات لأن ذلك سيفتح الباب لقادة الحزب الجمهوري لاجراء تغييرات على جاستا وهذا ما حدث بالفعل.

واكد ماكين وغراهام بأنهما لا يحاولان منع عائلات ضحايا احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر من المقاضاة ولكنهما يشعران بقلق من ان البلدان الاخرى ستكون قادرة على اتخاذ اجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، وجاء في بيان مشترك :» ستمرر دول اخرى تشريعات من هذا القبيل وستقول بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن الانخراط في هجمات طائرات بدون طيار وبالتالي تعريض النشاطات الحربية ضد الإرهاب للخطر وإغراقنا في المحاكم.

واعترف المشرعون الجمهوريون بأن التشريعات ستلعب دورا في اثارة الشكوك في اكبر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وان قانون جاستا بدون تغييرات سيؤدى إلى عواقب غير مقصودة، وقال ماكين وغراهام ان بعض مرتكبي هجمات 11/ 9 كانوا من مواطني السعودية ولكن هذا لا يعنى بالضرورة ان الحكومة هي المسؤولة عن اعمال الإرهابيين، وقانون جاستا لا يحدد ذلك بشكل ملحوظ.

ومن غير الواضح ما إذا كان ماكين وغراهام سيحصلان على الدعم اللازم لتغيير جاستا ولكن السناتور تشارلز شومر اشار في وقت سابق من هذا العام بأنه مستعد لاجراء محادثات، ومن الجدير بالذكر أنه تم اجراء تغييرات في القانون قبل اقراره بما في ذلك اضافة حكم يسمح للولايات المتحدة بوقف الدعوى القضائية ضد دولة اخرى إذا شهدت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تجرى في الوقت ذاته «مناقشات بحسن نية» مع هذه الدولة لحل النزاع.