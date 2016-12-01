﻿تراجع مؤشر الدولار بعد بيانات إعانة البطالة الأمريكية

نيويورك – رويترز: تراجع الدولار أمس الخميس مقابل سلة من العملات، بعد ارتفاع الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع، لتسجل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى في خمسة أشهر، وهو ما أثار شكوكا في قوة سوق العمل الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والين وأربع عملات أخرى 0.33 في المئة إلى 101.18 ليظل قريبا من أدنى مستوياته خلال الجلسة البالغ 101.13.

وركزت التداولات في أسواق العملات الرئيسية أمس على تراجع حدة التوقعات بسيناريو انفصال صعب (بدون اتفاقات كافية) لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، بما دفع الإسترليني للارتفاع واحدا في المئة.

وارتفع الإسترليني 1.2 في المئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2663 دولار، وبلغ أيضا أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر أمام اليورو عند 83.95 بنس، بعدما قال ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إن المملكة المتحدة تبحث المساهمة في موازنة الاتحاد مقابل الوصول إلى الأسواق.

ومع هدوء العاصفة تشكك متعاملون فيما إذا كانت هذه التصريحات تعني أن الحكومة التى يقودها حزب المحافظين تقترب من التخلي عن قيود الهجرة التي ينظر إليها باعتبارها أمرا يعرقل دخول تلك الأسواق.

لكن تلك التصريحات أحدث علامة على نهج أكثر مرونة تعطي أملا، بأنه مهما كان الحل الذي سستتمخض عنه المحادثات التي تبدأ العام المقبل، فإنه قد لا يتسبب في اضطرابات لأحد أكبر اقتصادات أوروبا، كما كان يخشى في السابق.