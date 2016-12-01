﻿700 مليون صيني تخلصوا من الفقر في 30 عامًا

بكين – وكالات: قال الكتاب الأبيض الذي أصدرته السلطات الصينية أمس الخميس ان أكثر من 700 مليون مواطن تخلصوا من الفقر خلال 30 سنة من الإصلاح والانفتاح، في ظل ارتفاع متوسط العمر ونسبة المتعلمين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الكتاب، الذي جاء بعنوان «الحق في التنمية: فلسفة الصين وممارستها ومساهمتها»، ان ذلك الرقم يمثل 70 في المئة من مجمل الانخفاض العالمي في مستوى الفقر.

وورد في الكتاب أن «متوسط عمر الفرد المتوقع في البلاد ارتفع من 35 سنة في 1949، إلى 76.34 سنة في 2015، لتحتل مرتبة «عالية» من بين البلدان النامية.

كما ارتفع مستوى التعليم منذ عام 1949، عندما كان أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد من الأميين، ومعدل التحاق الأطفال في سن الدراسة 20 في المئة فقط.

وذكر الكتاب أنه في عام 2015 بلغ معدل التحاق الأطفال في سن الدراسة في المرحلة الابتدائية 99.88 في المئة، مقابل 87 في المئة في سن المرحلة الثانوية.

وأضاف أن مؤشر التنمية البشرية في الصين جاء في المرتبة الـ90 بين 188 دولة في عام 2014، اذ دخلت بالفعل في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، نقلا عن «تقرير التنمية البشرية الوطنية الصينية لعام 2016» الصادر عن الأمم المتحدة.

من جهة ثانية قال معهد أبحاث حكومي ذو نفوذ ان الصين ربما تخفف أو تلغي تماما القيود على إنجاب الأطفال لتفادي «الوقوع في فخ تراجع المواليد»، وذلك في الوقت الذي تدور مناقشات محلية بشأن كيفية التغلب على قنبلة سكانية موقوتة.

وأصبح معدل المواليد في الصين – وهو أحد أدنى المعدلات عالميا – يشكل مصدر قلق للسلطات، بعد أن كان ينظر إليه في وقت ما باعتباره إنجازا حين كانت الحكومة تخشى زيادة عدد السكان.

وسمحت الصين رسميا في أكتوبر/تشرين الأول لكل زوجين بإنجاب طفلين بعد عقود من فرض سياسة الطفل الواحد على الغالبية العظمى من السكان.

لكن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قالت في تقرير إن سياسة الطفلين «ليست نهاية المطاف» للترتيبات المعدة لتنظيم الإنجاب. وأضافت الأكاديمية في تقريرها السنوي بشأن السكان والعمل الصادر أمس الأول «مع تغير نمط الحياة يتزوج الناس وينجبون لاحقا وتراجعت الرغبة في الإنجاب بشكل متزايد.»

وتابعت قائلة «من أجل تفادي الوقوع في فخ معدل المواليد المنخفض ربما يقتضي الأمر من دولتنا في المستقبل تخفيف قيودها بشكل أكبر بشأن إنجاب الأطفال أو ربما إلغائها.»

ويهدف تخفيف الحكومة لقيود تنظيم الأسرة الذي بدأ في 2013 إلى تخفيف الضغوط السكانية على الاقتصاد، مثل التزايد السريع في السكان كبار السن وانخفاض قوة العمل.

ورغم السماح لجميع المتزوجين بإنجاب طفلين، إلا أن المسؤولين يصرون على ضرورة بقاء قيود بسبب الضغط الذي يشكله العدد الكبير لسكان الصين على الموارد والبيئة.

وفي مارس/آذار عندما سُئل لي بين رئيس الجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة عن توقعه للموعد الذي قد ترفع فيه الصين قيود الإنجاب قال «ليس هناك جدول زمني».

على صعيد آخر قالت حكومة الصين أمس انها منحت مساعدات للتنمية بقيمة 400 مليار يوان (58.1 مليار دولار) إلى 166 دولة ومنظمة دولية على مدى العقود الستة الماضية.

ولم تبدأ الصين في توفير تفاصيل عن مساعداتها الخارجية إلا في عام 2011 حيث قالت إنها قدمت 41 مليار دولار خلال العقود الستة الماضية.

ولم تقدم الوثيقة التي أصدرها مجلس الدولة أو مجلس الوزراء أي معلومات بشأن المساعدات بقيمة 400 مليار يوان أو الدول التي حصلت عليها.

ورغم ضعف القيمة مقارنة بالمساعدات الخارجية التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء -التي بلغت 68 مليار يورو (72.09 مليار دولار) خلال عام 2015- إلا أن الصين ذكرت مرارا أن معوناتها لا علاقة لها بالشؤون السياسية على عكس الحال مع كثير من دول الغرب.

وذكرت وثيقة السياسات التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، دربت أكثر من 12 مليون شخص من الدول النامية وبعثت أكثر من 600 ألف شخص للعمل على برامج للتنمية في الخارج. وأضافت الوثيقة دون الخوض في تفاصيل أن من بين الذين أرسلتهم للخارج فقد 700 منهم حياتهم أثناء تنفيذ تلك البرامج.

وأوردت الوثيقة أن الصين ستزيد استثماراتها في الدول الأقل نموا، وتلغي ديون بعض الدول وتقيم مركزا دوليا للمعرفة التنموية.

وقالت حكومة الصين إنها على مدى السنوات الخمس المقبلة ستنفذ برامج من بينها ما يستهدف الدول النامية و100 خطة للحد من الفقر و100 برنامج للتعاون الزراعي و100 برنامج للمساعدات التجارية و100 مستشفى وعيادة صحية وغيرها.

وقالت الوثيقة إن أكثر من 100 ألف فرصة تدريب في الصين و150 منحة تعليمية سيتم توفيرها للدول النامية كما سيتم توفير تدريب مهني لعدد 500 ألف متدرب من الدول النامية.