﻿فرنسا وإيرلندا تطالبان بريطانيا بخريطة واضحة لـ«البريكسَت»

باريس – لندن – وكالات: دعت كلّ من فرنسا وإيرلندا أمس الخميس بريطانيا إلى الكشف «في أقرب وقت ممكن» عن خريطة طريق لانسحابها من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، مشترطتين المزيد من «الوضوح» حول علاقة لندن المستقبلية مع الاتحاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرلوت، مع نظيره الآيرلندي، تشارلز فلاناغان، عقد أمس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ان «الاتحاد الأوروبي جاهز للتفاوض (حول الخروج البريطاني)»، مضيفا «المفاوضات ينبغي أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، ونأمل الالتزام بالجدول الزمني» الذي لم يوضحه.

وتساءل «ما الجدوى من التأجيل؟ لا يمكن أن يكون هناك اتحاد على الورق، وفي حال كانت الأسس واضحة، فسنجري مفاوضات جيدة»، دون تفاصيل عن هذا التأجيل. وتابع أنّ «المهمّ هو وضوح الموقف، غير أنه لا يوجد حاليا ما يكفي من الوضوح».

وحذّر الوزير الفرنسي في الوقت نفسه من مخاطر «عدم اليقين المضرّ بالجميع»، أي «الوقت الضائع» إلى حين التفاوض حول «بريكست» والذي من المنتظر أن يبدأ على أقصى تقدير أواخر مارس/ آذار 2017، حسب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

وأعرب الوزير الإيرلندي فلاناغان، الذي يزور فرنسا حاليا، عن «خيبة أمله» لعدم رؤيته أي مبادرة من جانب لندن، وذلك منذ الاستفتاء الذي جرى في يونيو/حزيران الماضي، عندما صوّت البريطانيون بنسبة 52 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، استقالته.

وأضاف فلاناغان أن «الشعب البريطاني أعلن عن قراره منذ 5 أشهر، وأعتقد أنّه من المهم أن نحصل على الشفافية وأن نعرف بالضبط ماهي الخطة البريطانية».

وختم بالقول أن «التحدّيات ليست مهمة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) مثلما هي عليه بالنسبة لإيرلندا»، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف الشهر الماضي، أظهرت وثيقة سربتها الصحافة البريطانية أن المملكة المتحدة ليست لديها خطة شاملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن الحكومة بحاجة لـ 6 أشهر على الأقل للاتفاق على استراتيجية انسحاب بسبب خلافات داخلية.

وعلقت الحكومة البريطانية، على ذلك في بيان لها آنذاك، بالقول إن الوثيقة «لا تكتسب صفة رسمية»، مشيرة إلى أن إعدادها تم من قبل شركة استشارات دون طلب رسمي من الحكومة.

وقد لعبت قضية الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا دورا كبير في الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد.

وأمس صدرت بيانات أظهرت ان نحو 284 الف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي استقروا في بريطانيا في العام الذي سبق الاستفتاء على خروج المملكة من الاتحاد في حزيران/يونيو 2016، ما يشكل رقما قياسيا…

ويزيد هذا العدد عن المسجل في العام السابق والبالغ 265 الف مواطن أوروبي.

كما سجل ارتفاع واضح في عدد طلبات الجنسية، من نحو ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، في الوقت الذي عبر فيه عدد منهم اثر الاستفتاء عن مخاوف بشان بقائهم في بريطانيا.

وحسب صحيفة (غارديان) بلغت هذه الطلبات نحو مئة الف في بداية تموز/يوليو بينما كانت 37618 في حزيران/يونيو 2015.

وسجلت إيرلندا زيادة بنسبة 34 في المئة في عدد البريطانيين الذين لديهم اجداد ايرلنديون وطلبوا جواز سفر إيرلنديا مع 117058 طلبا في الاشهر العشرة الاولى من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ الفارق بين الداخلين الى المملكة المتحدة والخارجين منها 335 الف شخص مقتربا من رقم قياسي سجل العام الماضي (بفارق الف شخص)، وهو رقم بعيد جدا من المستهدف من الحكومة البريطانية وهو مئة الف.

وخلال العام الذي انتهى في حزيران/يونيو 2016 دخل 650 الف شخص بشكل قانوني المملكة في حين غادرها 315 الفا (بريطانيون ومواطنون من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه).

وقال نيكولا وايت، مسؤول الاحصائيات الدولية في مكتب الاحصاء «من المبكر جدا معرفة اي تأثير، اذا كان هناك تأثير خلال عام، كان للاستفتاء على الاتحاد الأوروبي على الهجرات الدولية».

لكنه قدر انه يبدو انه كان هناك «تأثير مهم اثناء الفترة التي سبقت التصويت». ولاحظ ايضا «ان تدفق المواطنين المتحدرين من الاتحاد الأوروبي بلغ مستوى كبيرا تاريخيا ومشابها لتدفق المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي».

واوضح ان «هجرة مواطني بلغاريا ورومانيا يبقى الأعلى»، مضيفا «ان السبب الرئيسي للقدوم الى المملكة المتحدة هو العثور على عمل».