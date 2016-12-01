﻿المغرب استقبل 8 ملايين سائح حتى الربع الثالث من العام الجاري

الرباط – الأناضول: استقبل المغرب 8.1 مليون سائح، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بلغ 0.3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لإحصائية رسمية.

وقال مرصد السياحة في المغرب (هيئة حكومية)، في بيان أمس الخميس، ان عدد السياح الأجانب تراجع بنسبة 3.6 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

بينما ارتفع عدد الوافدين المغاربة المقيمون في الخارج بنسبة 3.8 في المئة،

وارتفع عدد السياح القادمين من روسيا بنسبة 102 في المئة، والصين بـ 184 في المئة، ومن هولندا 2 في المئة، وبلجيكا 1 في المئة، وإسبانيا 1 في المئة، خلال الفترة المذكورة.

وتراجع عدد السياح الوافدين من المملكة المتحدة بـ 7 في المئة، وألمانيا بنسبة 3 في المئة، وفرنسا بنسبة 2 في المئة.

وألغى المغرب في مايو/أيار الماضي التأشيرة عن المواطنين الصينيين ابتداء من يونيو/حزيران 2016. وزار المغرب 10 ملايين سائح خلال العام الماضي، وأنفقوا 62 مليار درهم (6.3 مليار دولار).