﻿صادرات العراق النفطية تسجل رقما غير مسبوق

بغداد – د ب أ: أعلن العراق أمس الخميس أن صادرات النفط الخام العراقية سجلت رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ التصدير، حيث بلغت أكثر من أربعة ملايين و51 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ، في بيان صحافي وزع أمس ان « معدل الصادرات النفطية العراقية لشهر تشرين ثاني/نوفمبر سجل رقما تاريخيا غير مسبوق بلغ أربعة ملايين و51 ألف برميل في اليوم.

وأضاف أن الصادرات النفطية من المنافذ الجنوبية سجلت ارتفاعا كبيرا بلغت ثلاثة ملايين و 407 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن صادرات نفط كركوك بلغت 64 الف برميل يوميا، بينما بلغت معدلات التصدير من حقول الإقليم الكردي 580 ألف برميل في اليوم.

ولم يسبق أن بلغت صادرات النفط الخام العراقية هذا المعدل من قبل، حيث بلغت لشهر تشرين أول/أكتوبر الماضي ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا.