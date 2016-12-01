﻿إندونيسيا تعلق عضويتها في «أوبك» مجددا

جاكرتا – رويترز: علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد. وقالت إندونيسيا المستورد الصافي للنفط إنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة.

وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو الوحيد في المنظمة من شرق آسيا- حيث كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول «أوبك»بعدما استعادت عضويتها مجددا في مطلع هذا العام.

واقترحت أوبك أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يوميا أو ما يعادل نحو خمسة في المئة من إنتاجها. وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، إغناسيوس جونان، الذي حضر اجتماع فيينا إن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو خمسة آلاف برميل يوميا وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017.

وأضاف «ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في ميزانية عام 2017»، مشيرا إلى أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافي للنفط خاصة في وقت من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار النفط.

وقال الوزير في بيان إن تعليق العضوية مؤقتا في مصلحة جميع أعضاء المنظمة. ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها. وقالت قطر الرئيس الحالي لـ»أوبك» أمس الأول انه تم تعليق عضوية إندونيسيا.

وتعتبر إندونيسيا عضوا غير عادي في للمنظمة، ولها تاريخ عضوية متقلب. وبعد انضمامها للمنظمة لأول مرة في عام 1962 انسحبت في عام 2009، بعدما تسبب انخفاض الإنتاج في تحولها إلى مستورد صافي للنفط الخام، وهو ما يتعارض مع شروط العضوية الكاملة في «أوبك.»

ومنذ انضمامها مجددا للمنظمة عقدت إندونيسيا العديد من الاتفاقات لاستيراد النفط واستثمارات المنبع في الخارج وشراكات في قطاع التكرير تشمل اتفاقات مع السعودية وإيران أكبر عضوين في «أوبك».

وبلغ إنتاج النفط الخام في إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون برميل يوميا في منتصف التسعينيات. لكن مع قلة الاكتشافات النفطية المهمة في غرب إندونيسيا في الأعوام العشرة الماضية، انخفض الإنتاج للنصف تقريبا حيث نضب مخزون الحقول القديمة.