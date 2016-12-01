﻿إيران تخرج رابحة من اتفاق «أوبك» على خفض إنتاجها النفطي

طهران – وكالات: اعتبرت إيران انها خرجت رابحة من الاتفاق الذي تم التوصل اليه أمس الأولفي فيينا بين دول منظمة البلدان المصدرة للنفط «اوبك»، مع اضطرار السعودية إلى الموافقة على ان تزيد منافستها الاقليمية إنتاجها في حين ستخفض المملكة إنتاجها.

وعنونت الصحف الإيرانية الصادرة أمس صفحاته الأولى بعبارات من نوع «انتصار نفطي لإيران في اوبك» و»فشل دبلوماسية الرياض النفطية» بعد اتفاق بلدان اوبك خلال اجتماعها في فيينا على خفض إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا.

ويتعين على جميع دول المنظمة، باستثناء إيران ونيجيريا وليبيا، خفض مستوى إنتاجها بنسبة 4.5 في المئة.

اما بالنسبة لطهران، فسيكون هناك زيادة في الإنتاج، الأمر الذي رحب به وزير النفط بيجان زنغنة قائلا «بعد اشهر من المناقشات والشعور بالتوتر والمشادات، وافقت دول أوبك الأخرى على ان يكون إنتاج إيران مماثلا للعام 2005، وهو اعلى مستوى بحيث كان 3.975 مليون برميل يوميا».

واضاف للتلفزيون الرسمي «على هذا الاساس، وافقوا على ان تزيد إيران إنتاجها 90 الف برميل يوميا خلال الستة اشهر المقبلة»، وستخفض السعودية إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا.

وأشاد زنغنه باستعداد الدول الأعضاء في «أوبك» للتعاون وقال «لقد رأينا أنه من الممكن التوصل لاتفاق وتعاون رغم المنافسة والخصومة بل والخلافات السياسية».

وأشار زنغنه في هذا السياق إلى السعودية بوجه خاص والتي تعتبر خصما لدودا لإيران. كما أشاد بروسيا بسبب إعلانها استعدادها خفض إنتاجها النفطي بواقع 300 ألف برميل يوميا. يذكر انه ليس هماك علاقات دبلوماسية بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير الماضي. وهما تخوضان حروبا بالوكالة في المنطقة خصوصا في سوريا واليمن.

وفي السنوات الاخيرة، تواجه البلدان حول حصصهما في السوق، ما اثار الشكوك ازاء امكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بهدف رفع الاسعار.

وترفض إيران، التي تحتل المرتبة الرابعة في احتياطيات النفط العالمية، تجميد إنتاجها قبل استعادة مستوياته السابقة للعقوبات الدولية التي رفعت جزئيا في كانون الثاني/يناير بعد اتفاق مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.

كما طلبت طهران من السعودية خفض إنتاجها كون المملكة قد استفادت من العقوبات على إيران لزيادته بشكل مستمر.

وتابع زنغة «ما يجب استخلاصه كنتيجة هو انه من الممكن التعاون والتوصل إلى اتفاق رغم المنافسة والخلافات السياسية الحادة».

وقال مصدر في قطاع النفط في الرياض ان «موقف السعودية املته المشاكل الاقتصادية الداخلية. لا احد يريد التعاون مع إيران لكن الوضع الاقتصادي في المملكة مستمر في التدهور».

واضاف رافضا الكشف عن اسمه ان «خفض الإنتاج السعودي ضئيل مقارنة بالمستوى المرتفع كثيرا حاليا. واذا كان الاتفاق يسمح برفع الأسعار، فان هذا سيساعد المملكة». وتعاني السعودية، اكبر مصدر للنفط، بشدة من انخفاض الاسعار تحت مستوى 50 دولارا للبرميل. وبسبب اعتمادها بشكل كبير على النفط، فانها تواجه عجزا في الميزانية قدره 87 مليار دولار العام الحالي.

ووفقا للارقام الرسمية، فقد تراجع احتياطي السعودية إلى 562 مليار دولار في اذار/مارس الماضي مقابل 732 مليار نهاية عام 2014. ولعل هذا ما يفسر تغير موقف الرياض.

لكن الخبير الكويتي كامل الحرمي قال أمس «ليس هناك خاسرون (…) ربح الكل بين 3 إلى 4 دولار للبرميل الواحد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية» بعد ارتفاع الاسعار بنسبة 10 في المئة اثر الاعلان عن الاتفاق في «أوبك».

واضاف ان «السعودية والامارات والكويت زادت إنتاجها بحجم 3 ملايين برميل يوميا عندما كانت إيران خاضعة للعقوبات. وخفض حصصهم في الإنتاج ليست خسارة كبيرة».

وأكد انه «يتعين على الزعيم القيام دائما بتسويات والسعودية زعيمة منظمة أوبك».

بدوره، اشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الصعوبات التي تواجهها الرياض قائلا للتلفزيون الرسمي الخميس «قبل عامين، تم تدبير مؤامرة (لخفض الاسعار) لكي تعاني إيران من صعوبات» بعد انهماكها في مفاوضات صعبة مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.

وأضاف ان هذه «المؤامرة» فشلت من وجهة نظره، في ظل «اضطرار السعودية إلى استخدام 100 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الاجنبي العام الماضي (…) في حين قمنا بزيادة تلك الخاصة بنا».