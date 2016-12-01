﻿توتنهام يمدد عقد مهاجمه كاين حتى 2022

لندن – الأناضول: أعلن توتنهام الإنكليزي تمديد التعاقد مع مهاجم الفريق هاري كاين حتى 2022. وكان عقد كاين ينتهي في 2020 إلا أنه مدد لموسمين إضافيين. وقال كاين: “أمر رائع أن يتم تجديد عقدي، والجميع يعرف إلى أي حد أحب هذا الفريق، وما أشعر به حيال النادي”. وشارك كاين للمرة الأولى مع الفريق عام 2011، وفاز الموسم الماضي بجائزة “الحذاء الذهبي” كأفضل هداف في الدوري المحلي برصيد 25 هدفا. بينما سجل هذا الموسم 6 أهداف خلال 10 مباريات، رغم غيابه لعشر مباريات أخرى جراء إصابة في الكاحل.

الإصابة تحرم شالكه من هونتلار حتى نهاية العام

برلين – د ب أ: أعلن نادي شالكه الألماني، غياب مهاجمه الهولندي يان كلاس هونتلار حتى نهاية العام الجاري، بسبب معاناته من إصابة في الركبة. وغاب هونتلار لفترة من الوقت بسبب إصابته بتمزق جزئي في أربطة الركبة، فيما كشفت الفحوصات التي أجريت له مؤخرا أن عملية شفائه تسير ببطء. وكان شالكه تعافى من بدايته الكارثية في البوندسليغا هذا الموسم عقب خسارته في مبارياته الخمس الأولى، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال لقاءاته السبعة الأخيرة التي شهدت تحقيقه خمسة انتصارات، ليحتل حاليا المركز الثامن. ويواجه شالكه اختبارا صعبا حين يحل ضيفا على لايبزيغ المتصدر غدا السبت، حيث يفتقد خدمات فرانكو دي سانتو للإصابة، فيما بات ماكس ماير ونالدو جاهزين للعب.

الإصابة تحرم ليفركوزن من فولاند شهرين

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني أنه سيفتقد جهود مهاجمه الدولي كيفن فولاند حتى نهاية العام الجاري بسبب الإصابة في الفخذ. واوضح ليفركوزن أن فولاند يعاني من تمزق شديد في الفخذ الأيمن، تعرض له خلال تدريبات الأربعاء. وكشفت الفحوص الطبية عن حجم الإصابة التي ستبعد فولاند (24 عاما) لنحو ثمانية أسابيع. ويحتل ليفركوزن المركز العاشر في البوندسليغا لكن الفريق تأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

باليرمو الإيطالي يقيل مدربه دي تسيربي ويستعين بكوريني

روما – د ب أ: أعلن نادي باليرمو متذيل الدوري الإيطالي عن إقالة مدربه روبرتو دي تسيربي. وعين لاعب وسطه السابق يوجنيو كوريني مكانه. وجاءت إقالة دي تسيربي في أعقاب الهزيمة أمام لا سبيزيا المنافس بالدرجة الثانية، بركلات الترجيح في الدور الرابع لكأس إيطاليا. ويتذيل باليرمو الدوري الإيطالي بست نقاط من 14 مباراة. ولعب كوريني أربعة مواسم في باليرمو ورحل عنه في 2007 بعدما حمل شارة قيادة الفريق. وتولى دي تسيربي تدريب باليرمو خلفا لدافيدي بالارديني بعد مرور جولتين من بداية الموسم الحالي.

أم صلال القطري يتعاقد مع السوري المواس لتعويض الأردني البواب

الدوحة – د ب أ: أعلن نادي أم صلال القطري التعاقد مع اللاعب السوري محمود المواس ليكون أولى صفقات الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة، وليحل بدلاً من الأردني ثائر البواب الذي فسخ التعاقد معه بالتراضي. وانضم المواس (23 عاماً) لاعب المحرق البحريني لام صلال بعقد لموسم ونصف الموسم، وسيصل الدوحة يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري عقب انتهاء الدور الأول لدوري نجوم قطر، لينضم لتدريبات الفريق في بداية الإعداد للدور الثاني. ويعول أم صلال كثيراً على اللاعب لتعزيز قدرات وسط الفريق مع بداية الدور الثاني. ولعب المواس للكرامة السوري والعربي الكويتي والفيصلي السعودي والرفاع البحريني، وهو حالياً يلعب للمحرق. ويضم أم صلال ثلاثة محترفين أجانب هم الإيفواري ساغبو والبرازيليان أندرسون وأليف هو، وسيكون السوري محمود المواس المحترف الرابع في الفترة المقبلة بدلاً من البواب.

وضع رئيس الاتحاد البوليفي تحت الإقامة الجبرية

لا باز – د ب أ: أصدر القضاء البوليفي قرارا بوضع رولاندو لوبيز، رئيس اتحاد بوليفيا لكرة القدم، تحت الإقامة الجبرية في منزله، في إطار الملاحقات القضائية، التي تمارس ضده في الفترة الأخيرة، بعد اتهامه بارتكاب جرائم احتيال. وطبقا للقرار القضائي، يتعين على لوبيز البقاء في منزله مع حرمانه من ممارسة أي أنشطة تتعلق بعمله طوال مدة سريان هذا القرار. وكانت النيابة العامة وجهت بعض التهم إلى المسؤول البوليفي، مثل التقاعس عن القيام بواجباته وارتكاب مخالفات مالية وتزوير وثائق خاصة بمستواه التعليمي والاستعانة بأوراق مزورة. وارتكب لوبيز كل الجرائم المذكورة عندما تقاضى مبالغ مالية بدون وجه حق بناء على ما قدمه من وثائق مزورة تفيد حصوله على شهادة جامعية، رغم كذب هذا الادعاء. وألقي القبض على لوبيز يوم الاثنين الماضي، بعدما قدمت إدارة جامعة سان سيمون الحكومية، التابعة لمدينة كوتشابامبا البوليفية، شكوى ضده واتهمته بارتكاب جريمة احتيال.