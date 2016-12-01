﻿فورمولا ـ 1: استبعاد سباق ألمانيا من قائمة 2017

فيينا – د ب أ: قرر الاتحاد الدولي لسباقات فورمولا-1 استبعاد سباق جائزة ألمانيا رسميا من أجندة سباقات الموسم الجديد لبطولة العالم، فيما احتفظ سباقا كندا والبرازيل بمكانهما.

وكما هو متوقع، خلت الأجندة الجديدة، التي أعلنت عقب اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات بالعاصمة النمساوية فيينا، من السباق الألماني، الذي كان من بين 21 سباقا جرت فعاليتها خلال الموسم المنقضي. ولن يستضيف البلد الذي ينتمي إليه نيكو روزبرغ، المتوج مؤخرا بلقب البطولة، وكذلك فريق مرسيدس بطل العالم في فئة الصانعين، المشاركة في ظل عدم استعداد مضمار هوكنهايم لاستضافة السباق بدلا من مضمار نوربرغرينغ المتعثر ماليا. ولم تستضف ألمانيا سباق الجائزة الكبرى عام 2015، قبل أن تعود لتنظيم السباق مجددا هذا العام على مضمار هوكنهايم. وتأكدت إقامة السباق الكندي والبرازيلي في 11 حزيران/ يونيو و21 تشرين الثاني/ نوفمبر على الترتيب، بعدما أثيرت الشكوك حول إمكانية إقامتهما في الأجندة المؤقتة التي نشرت في وقت سابق من العام الحالي. ومن المقرر أن يبدأ موسم 2017 بسباق جائزة استراليا بمدينة ملبورن في 26 آذار/ مارس، على أن يختتم بسباق أبوظبي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.