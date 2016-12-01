﻿سان أنطونيو يهزم دالاس

واشنطن – رويترز: بفضل 23 نقطة من لاعبه البديل باتي ميلز فاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه دالاس مافريكس 94-87 في للمحترفين.

والفوز هو الـ15 لدالاس خلال الموسم الحالي مقابل أربع هزائم، وهو سابع فوز على التوالي لسان انطونيو في مواجهة دالاس مافريكس الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم مقابل 14 هزيمة. ونجح سبيرز في تعويض تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الثالث ليخرج فائزا بفضل 15 نقطة في الربع الأخير من لاعبه الاسترالي ميلز. وقرر غريغ بوبوفيتش مدرب سان أنطونيو إراحة عدد من لاعبيه البارزين مثل باو جاسول ومانو جينوبيلي. وأحرز كيلي لوري 29 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله ديمار ديروزان 24 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة ليقودا فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 120-105. وفي مباريات أخرى فاز نيويورك نيكس على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 106-104 وفي ملعبه فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على واشنطن ويزاردز 126-115 في الوقت الإضافي.