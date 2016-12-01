﻿اعتماد نظام جديد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

أبوظبي – د ب أ: اعتمد المكتب التنفيذي توصية لجنة المسابقات نظاما جديدا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بحيث يتم تقسيم الفرق المشاركة على خمس مناطق جغرافية.

وسيبقى نظام المنافسة في منطقة غرب آسيا التي سيطرت على اللقب في السنوات الأخيرة بدون تغيير، على أن يكون هناك نهائي لمنطقة غرب آسيا، ويتأهل الفائز منه إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. وفي المقابل يتنافس أبطال المناطق الجغرافية الأخرى (آسيان والوسط والجنوب والشرق)، ضمن ملحق إقليمي، وبحيث يتأهل الفائز من هذا الملحق لخوض النهائي بمواجهة بطل غرب آسيا. ويتواجه بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي للمناطق الأخرى في الدور النهائي، وتم وضع توصية بإقامة الدور النهائي اعتباراً من 2018 مرة في الشرق ومرة في الغرب. وسيساهم النظام الجديد على مساعدة فرق الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفاً للمشاركة وخوض المنافسات على المستوى القاري، بما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي، للارتقاء بمستويات المنافسة وتطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتم توجيه الدعوة في وقت سابق من هذا العام، للدول من منطقة شرق آسيا وآسيان لتقديم طلبات استضافة بطولة آسيا تحت 23 عاما لسنة 2018، وقررت لجنة المسابقات اختيار الصين لاستضافة النهائيات، وستقام البطولة على أربعة ملاعب في أربع مدن. وسيعمل الاتحاد الآسيوي مع اللجنة المحلية المنظمة من أجل الترتيبات النهائية. وشارك منتخب الكويت في التصفيات الأولية، وتأهل إلى تصفيات كأس آسيا 2019 بعدما حصل على المركز الثالث في المجموعة السابعة. وتقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب من 28 آذار/ مارس 2017 وحتى 27 مارس 2018. وبعد قرار الفيفا إيقاف الاتحاد الكويتي بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ومنعه من المشاركة في أي فعاليات، فإن المنتخب الكويتي غير مؤهل حالياً للمشاركة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019. وبعد الأخذ بالاعتبار أن قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019 ستقام بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2017، أوصت لجنة المسابقات أنه من الضروري تحديد موقف نهائي حول مشاركة الكويت قبل شهر على الأقل من موعد القرعة. واعتمد المكتب التنفيذي توصية لجنة المسابقات على أنه في حالة استمرار إيقاف الكويت حتى 18 ديسمبر 2016، فإن المنتخب الكويتي سيكون غبر مؤهل للمشاركة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2019.

ونتيجة للتحديات التي تواجهها بعض الاتحادات الوطنية الأعضاء، توجب نقل العديد من المباريات لفرق هذه الاتحادات إلى ملاعب محايدة، ما شكل تحديات كبيرة نتيجة التأخر من الاتحادات في إعلان أماكن الملاعب، وإخفاقها في الحصول على الضمانات الأمنية وعدم قدرتها على الحصول على تصاريح الدخول (الفيزا) المطلوبة. ومن أجل المساعدة على سلاسة التنظيم في البطولات، أوصت اللجنة أنه على الاتحادات الوطنية المعنية أن تقوم باختيار ملعب محايد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد المباراة، وأن يتم تقديم كافة الوثائق المطلوبة قبل شهرين على الأقل من موعد المباراة. وفي حالة الإخفاق في الالتزام بهذه المواعيد النهائية، فإنه سيتم تلقائياً منح حق استضافة المباراة للفريق المقابل، لكن على الجانب الفني مثل احتساب الأهداف المسجلة خارج الملعب، فإنه سيتم الالتزام بتحديد وضع كل فريق حسب برنامج المباريات الأصلي، وسيقوم الاتحاد الآسيوي باتخاذ القرار حول الجوانب المالية لهذا الأمر في كل مباراة على حده.

اما نظام تسجيل اللاعبين الأجانب في بطولات الأندية الآسيوية، والمعروف باسم (قاعدة 1+3)، والتي يسمح للأندية بتسجيل ثلاثة لاعبين غير آسيويين ولاعب آسيوي ضمن بطولات الأندية الآسيوية، والتي تم استحداثها عام 2009، بهدف تطوير اللاعبين الآسيويين وتشجيع الأندية الآسيوية على التعاقد مع لاعبين من قارة آسيا، سيكون معتمدا الاستمرار مع عقد المزيد من الاجتماعات للجنة المسابقات وورشات العمل مع الاتحادات الوطنية والأندية وروابط الدوري استطلاع آراءها. كما سيتم النظر في تطوير معايير تسجيل اللاعبين المجنسين، وستقوم إدارة الاتحاد الآسيوي بتقديم تقرير للجنة حول النتائج التي يتم التوصل إليها في الاجتماع المقبل. وسيتم الاعتماد الكامل على أداء الأندية في التصنيف المستقبلي الخاص بالمشاركة ببطولات الأندية القارية، حيث أنه في الوقت الحالي يعتمد التصنيف على نسبة 70% على أداء الأندية و30% على تصنيف ونتائج المنتخبات الوطنية. وسيتم تطبيق فترة انتقالية حتى عام 2021، وبعد ذلك سيتم الاعتماد بنسبة 100% على أداء الأندية، وتمت التوصية بأن يعتمد التصنيف في هذه المرحلة الانتقالية عامي 2019 و2020 على نسبة 90% من أداء الأندية و10% على نتائج المنتخب الوطني.