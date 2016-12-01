﻿الدوري الإيطالي: دربي روما وقمة نابولي يخطفان الأضواء

روما – د ب أ: فيما تجتذب مباراة الدربي المرتقبة بين لاتسيو وروما الأحد المقبل قدرا كبيرا من الاهتمام، تشهد منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي مباراتين أخريين يمكنهما مع لقاء الدربي تغيير خريطة المراكز الأولى في المسابقة.

ويستطيع نابولي التقدم خطوة جديدة على طريق مزاحمة فرق المقدمة إذا نجح في اجتياز الاختبار الصعب المقرر اليوم في افتتاح المرحلة، فيما يسعى يوفنتوس إلى التغلب على ضيفه أتلانتا غدا السبت لتعزيز موقعه في الصدارة واستعادة الاتزان بعد هزيمته الكبيرة 1/3 أمام جنوى الأحد الماضي. ويتطلع أتالانتا، المفعم بالشباب والذي يتسم أداؤه بالشجاعة، إلى السير على نهج جنوى وتفجير مفاجأة جديدة في مواجهة يوفنتوس حامل اللقب، خاصة أن فريق السيدة العجوز قدم أمام جنوى واحدا من أسوأ عروضه في السنوات الأخيرة ليتقلص الفارق الذي يفصله عن روما وميلان صاحبي المركزين الثاني والثالث إلى أربع نقاط فحسب. ويضاعف من محنة يوفنتوس أن الفريق سيفتقد جهود ظهيره الأيمن البرازيلي داني ألفيش وقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للإصابة حيث سيغيب بونوتشي لنحو شهرين. كما يفتقد يوفنتوس جهود نجمه الشهير أندريا بارزالي بسبب إصابته بخلع في الكتف. ويأمل يوفنتوس في التغلب على هذه الإصابات واستعادة الاتزان في لقاء أتالانتا الخامس قبل المواجهات الصعبة الأخرى التي تنتظر فريق السيدة العجوز، حيث يلتقي تورينو وروما بالدوري الإيطالي قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض الكأس السوبر الإيطالي أمام ميلان في 23 كانون الأول/ ديسمبر الحالي. ويحل أتلالنتا ضيفا على حامل اللقب بعد مسيرة رائعة في الموسم الحالي حيث حقق ثمانية انتصارات وتعادلا واحدا في آخر تسع مباريات بالمسابقة حتى الآن، كما شهدت آخر ست مباريات ستة انتصارات متتالية، منها انتصارات في غاية الأهمية على روما والانتر ونابولي. واستعد أتالانتا بشكل رائع لمباراته أمام السيدة العجوز حيث سحق بيسكارا 3/صفر مساء الأربعاء في دور الـ32 لكأس إيطاليا ليضرب موعدا آخر مع يوفنتوس في دور الستة عشر للبطولة في كانون الثاني/ يناير المقبل. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبي أتالانتا 70 مليون يورو وهو ما يقل بنحو 20 مليون يورو عما أنفقه يوفنتوس في صيف 2016 لضم المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين من نابولي. وقال جانبييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا: “سأكون كاذبا إذا قلت أنني اعتقدت أن المباراة مع يوفنتوس ستكون من الطراز الرفيع… سنخوض المباراة على استاد يوفنتوس ونحن في أفضل حالاتنا”. ولم يسق يوفنتوس أي مبررات أو أعذار بعد سقوط الفريق في جنوى ولكنه يستعد لاستعادة نغمة الانتصارات. وقال الألماني سامي خضيرة نجم وسط يوفنتوس: “كل المباريات الثلاث التي خسرناها هذا الموسم كانت نتيجة أداء جيد من المنافس… لعبنا بشكل جيد خلال المباراتين اللتين خسرناهما أمام ميلان وانتر ميلان ولكن مباراتنا أمام جنوى كانت مختلفة تماما”. وأضاف: “أتالانتا فريق متماسك وقوي. من الصعب التغلب عليه. إنه يجتهد بشدة على مدار 90 دقيقة ولديه عقلية متميزة. لديه الإمكانات التي تساعده على مضاهاة فريق مثل ليستر (الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإحراز لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي).

وتستهل فعاليات المرحلة اليوم بمواجهة مثيرة وقمة كلاسيكية بين نابولي صاحب المركز السابع والانتر صاحب المركز الثامن حيث يتصارع الفريقان على التقدم خطوة على طريق حجز أحد المراكز التي يشارك أصحابها في البطولات الأوروبية. وفي مباراة دربي العاصمة الأحد المقبل، يسعى روما إلى تقديم عرض قوي للغاية في مواجهة جاره لاتسيو الذي لم يخسر أي مباراة في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة. وفي المقابل، يلتقي ميلان مع كروتوني في افتتاح مباريات الأحد المقبل الذي يشهد أيضا لقاءات سامبدوريا مع تورينو وبيسكارا مع كالياري وساسولو مع أمبولي وفيورنتينا مع باليرمو. وتختتم فعاليات المرحلة الاثنين المقبل بمباراتي كييفو مع جنوى وأودينيزي مع بولونيا.