﻿كافاني يحرز هدفه المئة والمقارنة مع ابراهيموفيتش لا تتوقف!

باريس – رويترز: سجل ادينسون كافاني هدفه رقم مئة في كل البطولات مع باريس سان جيرمان في الفوز 2-صفر على انجيه في الدوري الفرنسي، لكن المهاجم الأوروغواني لا يزال غير قادر على الخروج من ظل زميله السابق زلاتان ابراهيموفيتش.

وأصبح كافاني رابع لاعب في سان جيرمان يصل إلى مئة هدف عندما هز الشباك من ركلة جزاء مسجلا هدفه الـ14 هذا الموسم حيث حقق فريق المدرب اوناي ايمري الفوز الـ11 في الدوري. ورغم مستواه فإن الشكوك والتساؤلات ما زالت قائمة حول قدرة كافاني على قيادة سان جيرمان ليكون أحد أقوى الأندية على المستوى الأوروبي. كما أن صورة السويدي ابراهيموفيتش الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعدما سجل 156 هدفا مع الفريق وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري لم تقدم أي فائدة لخليفته. وقال ايمري: “عندما جئت تحدثنا كثيرا عن ابراهيموفيتش. هذا مفهوم لأنه كان مهما هنا وقدم مواسم رائعة.” وخلال ثلاثة مواسم مع ابراهيموفيتش عانى كافاني كثيرا واضطر للعب على الجناح مع قيادة اللاعب السويدي خط الهجوم. وما يزال كافاني محط سخرية أمام المرمى وأغضب جماهير فريقه لسقوطه في فخ التسلل ست مرات قبل أن يسجل هدفا من ركلة جزاء مساء الأربعاء. وقبل المباراة بلغ متوسط تسديدات كافاني أربع تسديدات في المباراة هذا الموسم، وهو الأعلى بين لاعبي الدوري لكن الدقة بلغت 54 في المئة وهو أقل بكثير من الكسندر لاكازيت (78 في المئة) لاعب ليون والاسان بليا (65 في المئة) لاعب نيس وهما خلفه في قائمة هدافي الدوري. لكن ايمري يعتقد أن كافاني يملك الكفاءة التي تمكنه من قيادة الفريق بعد رحيل ابراهيموفيتش. وقال: “كافاني كان في ظل ابراهيموفيتش ويلعب على الجناح. الآن لديه فرصة قيادة خط الهجوم… بالنسبة لي هذا التحدي هو قادر عليه. تحدثت معه كثيرا ويمكنه تقديم المزيد.”