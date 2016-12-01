﻿الدوري الألماني: شالكه يتطلع الى تعطيل تربع لايبزيغ على الصدارة

برلين – د ب أ: المواجهة امام شالكه ستكون الاختبار الجديد للايبزيغ متصدر الدوري الألماني في الوقت الذي يلاقي فيه هامبورغ متذيل الترتيب مواجهة مصيرية على ملعب مضيفه دارمشتات.

وفي الوقت الذي حقق فيه لايبزيغ بداية مذهلة في مستهل مشواره في الدرجة الأولى فإن شالكه سجل بداية مأساوية تحت قيادة مدربه ماركوس فاينزيل حيث خسر في خمس مباريات متتالية. ولم يخسر لايبزيغ في 12 مباراة وحقق خمسة انتصارات في آخر سبع مباريات في البوندسليغا ليتصدر عن جدارة، برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ. وقد يجد نفسه قد تراجع إلى المركز الثاني لمدة 24 ساعة على الأقل حيث يفتتح البايرن الجولة الثالثة عشرة اليوم بمواجهة مضيفه ماينز.

واستعاد البايرن جزءا من توازنه بعدما فاز على باير ليفركوزن 2/1 في مباراته الأخيرة عقب مسيرة امتدت ثلاث مباريات بدون أي انتصار. ويلتقي هيرتا برلين الثالث السبت مع مضيفه فولفسبورغ المتعثر فيما يلتقي اينتراخت فرانكفورت الرابع الأحد مع مضيفه اوغسبورغ. ويلتقي الأحد أيضا هامبورغ متذيل الترتيب والذي لم يحقق أي انتصار في الموسم الحالي مع مضيفه دارمشتات صاحب المركز الخامس عشر.

وهامبورغ الوحيد من بين مؤسسي البوندسليغا الذي لم يسبق له الهبوط، لكنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار حتى الآن واكتفى بتحقيق أربعة تعادلات مقابل ثماني هزائم، لكن الفريق أفلت أيضا من الهزيمة في أخر مباراتين وبدأ يستعيد جزءا من توازنه، ويتأخر بفارق اربع نقاط عن فيردر بريمن السادس عشر والذي يعاني هو الآخر بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في آخر خمس مباريات. وفي مباراة قوية في القاع يلتقي بريمن السبت مع انغولشتات الثاني من القاع. ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ كما تجمع مواجهة قوية بين كولن الخامس مع هوفنهايم السادس، وباير ليفركوزن العاشر مع فرايبورغ الحادي عشر.