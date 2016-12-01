﻿كأس اسبانيا: هيركيوليز يفاجئ برشلونة… وسداسية للريال بينها هدف لابن زيدان

مدريد – د ب أ: فرض هيركيوليز التعادل 1/1 على ضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ32 لكأس أسبانيا، في حين حقق ريال مدريد فوزاً مريحا 6/1 على ليونيسا.

وجاء الشوط الأول في مباراة برشلونة باهتا، بدون أي فرص حقيقية على المرميين. وبعد مرور سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني تقدم هيركيوليز المنافس بالدرجة الثالثة بهدف مباغت حمل توقيع ديفيد ماينز بعدما تفوق على صامويل أومتيتي مدافع برشلونة. لكن بعد ست دقائق فقط أدرك برشلونة حامل لقب كأس أسبانيا في الموسمين الماضيين التعادل عن طريق الصاعد كارليس ألينيا عبر تسديدة بعيدة المدى. وفضل المدرب لويس إنريكي منح راحة لمجموعة من أبرز نجومه مثل لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار. ويستهدف إنريكي عدم إنهاك لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد السبت المقبل في كلاسيكو الدوري الأسباني.

وبات الريال أول المتأهلين لدور الستة عشر، عقب فوزه 6/1 على ضيفه كولتورال ليونيسا، الذي ينافس بالدرجة الثالثة. وكان الريال فاز 7/1 في الذهاب خارج ملعبه الشهر الماضي، ليحجز بطاقة الصعود عن جدارة بفوزه 13/2 في مجموع المباراتين. وتقدم الريال بهدف مبكر لماريانو دياز في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف خاميس رودريغز الهدف الثاني في الدقيقة 23، ثم عاد دياز لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل بيراي غونزاليز هدفا للضيوف في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول 3/1. وواصل الريال سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف إنزو زيدان (نجل المدرب زين الدين زيدان) الهدف الرابع في الدقيقة 63، ثم أحرز دياز الهدف الخامس في الدقيقة 87 ليكون هاتريك المباراة. وجاء الهدف السادس عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيزار مورغادو هدفا بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبات أشبيلية وفياريال على مشارف التأهل للدور الستة عشر عقب فوز الأول 5/1 على مضيفه فورمينتيرا، فيما تغلب الثاني 3/صفر على مضيفه طليطلة، لتصبح مهمتهما سهلة في الإياب. وتقدم أتلتيكو مدريد خطوة كبيرة نحو التأهل بفوزه الكبير 6/صفر على مضيفه غويخويلو، فيما تغلب سيلتا فيغو على مضيفه أوكام مورسيا 1/صفر، وغرناطه على ضيفه أوساسونا بالنتيجة ذاتها، وقرطبة على ضيفه ملقه 2/صفر.